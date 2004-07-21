كميسيون مشترك دفاعي ايران و پاكستان تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، در اين ديدار ابتدا امير سرلشكرسليمي به مشتركات فرهنگي ، ديني و روابط خارجي دو كشور اشاره كرد و اظهار داشت: ما دو كشور همسايه، برادر و با سابقه دوستي فراوان در طول تاريخ هستيم و از زمان تشكيل پاكستان تاكنون روابط ماه همواره، خوب بوده و هيچ وقت مخدوش نشده است.

وي در ادامه افزود: از آنجايي كه همواره براي آرمانهاي الهي و براي اديان بر حق دشمناني بوده و خواهد بود لازمه اش اين است كه ما با تحكيم اين برادري در قبال اين تهديدات بيش از گذشته همكاري و بدنبال آن اقدامات موثر داشته باشيم. سرلشكر سليمي در ادامه سخنانش به شرايط ويژه منطقه خصوصا كشورهاي افغانستان - عراق و فلسطين اشاره و بي ثباتي منطقه را ناشي از وجود نيروهاي بيگانه برشمرد و تصريح كرد: منطقه اي كه ما و شما عضو آن هستيم يكپارچه در التهاب است و اين التهاب وارداتي بوده و از خود منطقه نيست و اگر بيگانگان منطقه ما را به حال خود رها كنند مردم منطقه بخوبي قادر خواهند بود امنيت خود را حفظ نمايند و اين مطلب در طول تاريخ اثبات شده است.

وي افزود: خوشبختانه كشورهاي ايران و پاكستان دو همسايه قديمي، برادر و صميمي بوده و خواهند بود و علقه ملت ايران با پاكستان يك علقه عميق، صميمانه و برادرانه است به گونه اي كه ما هميشه در مذاكراتمان با ديگر كشورها از نوع روابط حسنه پاكستان با ايران مثال مي زنيم.

سرلشكر سليمي به بي تفاوتي برخي از كشورها در ارتباط با بيگانگان و فراهم نمودن شرايط حضور آنان در منطقه اشاره و خاطر نشان كرد.

برخي از زياده خواهان، از نقاط بسيار دور به اينجا آمده اند و براي كسب منافع بيشتر خود، بين ملتها و تفرقه ايجاد مي نمايند و در اين راستا نيز متاسفانه برخي از همسايگان نه تنهامقابله و مقاومتي ندارند بلكه زمينه ظهور كشورهاي بيگانه را در منطقه فراهم كرده اند.