مردم استان یزد هیچ نگرانی بایت تامین سوخت زمستانی نداشته باشند

محمدحسن جهان آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 42 میلیون لیتر فرآورده‌ های سوختی در روستاهای استان یزد توزیع شده است.

وی افزود: سوخت توزیع شده در میان روستاییان استان یزد به طور کامل تامین می ‌شود و روستاییان هیچ نگرانی از این بابت در ایام سرد سال نداشته باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این میزان سوخت توزیع شده میان روستاهای استان یزد، بالغ بر 16 میلیارد ریال بوده است.

جهان‌ آبادی این فرآورده‌ ها را شامل نفت سفید، گاز، بنزین، روغن موتور و گاز مایع ذکر کرد و بیان داشت: در سال گذشته نیز 104 میلیون لیتر فرآورده سوختی به ارزش 37 میلیارد ریال در سطح روستاهای استان یزد توزیع شده است.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان یزد با اشاره به آغاز فصل سرما تاکید کرد: با توجه به استقرار 49 عامل توزیع فرآورده‌های سوختی در روستاهای استان یزد که در قالب 233 جایگاه و فروشندگی کار خدمت ‌رسانی به روستاییان را انجام می‌ دهند، هیچ نگرانی از بابت تامین سوخت فصل زمستان وجود ندارد.

وی عنوان کرد: سوخت مورد نیاز روستاهای استان در فصل سرما از 365 مخزن به ظرفیت 9 هزار و 43 مترمکعب تامین خواهد شد.

جهان ‌آبادی، ماندگاری بیش از حد مواد سوختی در مخازن به ویژه نفت سفید در فصول گرم سال، پراکنش و تراکم جمعیتی پایین روستاها، نامناسب بودن راه‌ های بین روستاها و افت و ریزش زیاد محصولات سوختی را از مهمترین مشکلات توزیع فرآورده‌های سوختی در این مناطق اعلام کرد.