محمد قاسم زاده در گفتگو با مهر گفت: از آنجا که مطالعه و پژوهش در زمینه متون کهن ملی به ویژه شاهنامه جزو علاقمندیهای من است از سالهای پیش به مطالعه و نگارش در این زمینه مشغول شده ام که بخشی از این مطالعات در قالب پروژه ای برای تدوین رمانهایی منبعث از شاهنامه اجرا میشود.
وی ادامه داد: داستانهای اساطیری و پهلوانی شاهنامه را دستمایه آفرینش داستانهایم میکنم که تاکنون رمان "سیاوش" از این مجموعه منتشر شده و قرار است چاپ جدید آن همراه با چاپ نخست "اسفندیار" منتشر شود.
این نویسنده درباره این مجموعه توضیح داد: این مجموعه در 10 جلد چاپ خواهد شد که تاکنون "سیاوش" منتشر شده، نگارش اسفندیار" و "رستم و سهراب" تقریبا روبه پایان است و یادداشتبرداریهای اولیه نگارش داستانهای دیگر برگرفته از تراژدیها و عاشقانههای شاهنامه، در دست انجام است.
قاسمزاده بیان کرد: پیشبینی میکنم چاپ نخست "اسفندیار" تا پایان آبان و "رستم و سهراب" تا پایان آذر توسط نشر کاروان که چاپ این مجموعه را برعهده دارد، منتشر شود.
نویسنده کتاب"پرندگان بیفصل" درباره تکنیک نگارش این کتابها عنوان کرد: سه کتاب "سیاوش"،"اسفندیار" و "رستم و سهراب" هر کدام زاویه دید و تکنیک خاص خود را دارد. مثلا در "اسفندیار" 15 راوی 60 قسمت داستان را روایت میکنند و در "رستم و سهراب" راوی از اول تا سوم شخص تغییر میکند.
وی در ادامه از چاپ مجدد کتاب "افسانههای کهن ایرانی" (تدوین و ویرایش مجموعه آثار صبحی مهتدی) خبر داد و گفت: چاپ سوم این کتاب دو روز پیش توسط انتشارات هیرمند به بازار آمد.
قاسمزاده در پایان درباره مجموعه 4 جلدی "هزار سال قصه فارسی" که تاکنون یک جلد آن مجوز نشر گرفته و سه جلد دیگر در انتظار مجوز است گفت: ناشراین مجموعه(نشر کاروان) تا 10 آبان در سفر است و من هم اطلاع دقیقی از وضعیت مجوز کتابها ندارم.
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