به گزارش خبرنگار مهر، در هفته گذشته اکثر سالن‌های نمایشی شهر تهران میزبان آثار صحنه‌ای هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر رضوی بودند که با پایان گرفتن این جشنواره و از یکشنبه سوم آبان‌ماه اجرای عمومی آثار مورد نظر در هر یک از سالن‌ها آغاز می‌شود. مجموعه تئاتر شهر از این هفته میزبان پنج اثر نمایشی خواهد بود. سالن اصلی مجموعه همچنان میزبان نمایش "رومولوس کبیر" نوشته فریدریش دورنمات و کارگردانی نادر برهانی‌مرند است که ساعت 20:15 به صحنه می‌رود.



این نمایش داستان امپراتوری به نام رومولوس است که به نظر می‌رسد با رفتارها و اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب زمینه سرنگونی خود را فراهم می‌کند اما در نهایت مشخص می‌شود که رفتارها و تصمیمات او روشنفکرانه و مبتنی بر تفکر و تمهیداتی خاص بوده است.



حمید سمندریان در این نمایش در مقام مشاور کارگردان حضور دارد و سیامک صفری، امیر جعفری، داریوش موفق، کاظم هژیرآزاد، پیام دهکردی، کوروش نریمانی، مهدی سلطانی، سهراب سلیمی، ریما رامین‌فر، محمود جعفری، مهرداد ضیایی، علا محسنی، افسانه ماهیان، فرزین محدث، هادی عامل و سینا رازانی بازیگران "رومولوس کبیر" هستند.



سالن چهارسوی مجموعه هم پذیرای نمایش "عشق‌لرزه" سهراب سلیمی است. این نمایش نوشته اریک امانوئل اشمیت است و به وقایع بعد از پایان رسیدن یک رابطه عاشقانه شورانگیز می‌پردازد که طی آن زن تصمیم به انتقام‌جویی از مرد می‌گیرد. افسانه ماهیان، بهناز جعفری، نسیم ادبی، ناهید مسلمی و پیام دهکردی بازیگران "عشق‌لرزه" هستند که ساعت 18:15 به صحنه می‌رود.



سالن سایه هم میزبان نمایش "اسب‌های پشت پنجره" روح‌الله جعفری می‌شود. این نمایش نوشته ماتئی ویسنی‌یک روایتگر زندگی سه نسل از زنانی است که جنگ باعث برهم زدن کانون خانواده‌های آن‌ها می‌شود. سیروس همتی، مرجان قمری، مجید رحمتی، مژگان خالقی، طوفان مهردادیان، الهام جعفرنژاد و فرزین صابونی بازیگران این نمایش هستند.



اما در تالار قشقایی مجموعه نمایش "رستم و سهراب" سلطان عثمانف از تاجیکستان به صحنه می‌رود که برگرفته از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی است. قربان سوبیر،‌ کامران‌الدین میرزایف، سلطان عثمانف، رجبعلی گوسیننف، سهراب آبخونوف، عبد مومن شریفف، سهراب عثمانف، ناظم ملیکف، ماه‌پیکر یورووا و زلفیا ازکوا بازیگران "رستم و سهراب" هستند که در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد و عنوان بهترین نمایش شرکت کننده در این جشنواره را از آن خود کرد.



کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نیز با میزبانی نمایش "لیرشاه" آرش دادگر به کار خود ادامه می‌دهد. در این نمایش که ساعت 18 اجرا می‌شود رضا بهبودی، مهران امام بخش، خسرو شهراز، یعقوب صباحی، بهناز نازی، جواد نمکی و امین طباطبایی ایفای نقش می‌کنند.



نمایش "سه روز ابدی" نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی رهام مخدومی هم اثر جدیدی است که از این هفته ساعت 18:30 در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه می‌رود. این نمایش که در ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی در بجنورد از آثار برگزیده جشنواره بود داستان حضور تاجری با نام کیانی و زوجی جوان در زمان بمباران تهران را در مشهد و حرم امام رضا (ع) روایت می‌کند.



کرامت رودساز، عصمت رضاپور، سام کبودوند، شبنم خزلی، مهدی‌ زمین‌پرداز، الهام شعبانی و مهدی آل‌آقا بازیگران نمایش "سه روز ابدی" هستند. تماشاخانه‌ ایرانشهر از هفته جاری میزبان دو اثر نمایشی جدید "اتللو" حمید مظفری و "آگاممنون" همایون غنی‌زاده خواهد شد که به ترتیب در سالن‌های یک و دو ایرانشهر به صحنه می‌روند.



تماشاخانه سنگلج نیز همچنان میزبان نمایش "هاملت با سالاد فصل" هادی مرزبان خواهد بود. این نمایش که نوشته زنده‌یاد اکبر رادی است ساعت 19 با بازی بهروز بقایی، فردوس کاویانی، رضا فیاضی، ایوب آقاخانی، بهاره رهنما و فرزانه کابلی به صحنه می‌رود.



سالن کوچک تالار مولوی هم میزبان نمایش "تکه تاریکی از ماه" نوشته و کار مشترک رضا صورتی و مصطفی حاجی‌قاسمی است که ساعت 18:30 به صحنه می‌رود. این نمایش روایتگر روزی برفی در شهر تهران است که طی آن مردم به خانه‌های خود پناه می‌برند و در گفتگوهایی که با هم دارند روابط جدیدی را کشف می‌کنند و رضا یزدانی، مهناز ذبیحی، محمدرضا قلمبر و آیدا صادقی بازیگران آن هستند.



با پایان گرفتن اجرای نمایش "شهادت پیوتراوهه" بهرام سروری‌نژاد و "سه‌جلد" رسول نقوی" دو اثر نمایشی جدید در سالن اصلی مولوی به صحنه خواهند رفت. تالار هنر هم از این هفته میزبان اجرای عمومی یک اثر جدید خواهد بود.

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