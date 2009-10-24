به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاریها این روزها حال و هوای خاصی دارد و گروههای مختلف بازدید کننده از نمایشگاه به ویژه جوانان و نوجوانان، فعالیت و عملکرد رسانه‌های حاضر در نمایشگاه را رصد می‌کنند.

تجمع گروههای چند نفره از بازدیدکنندگان در غرفه نشریات و خبرگزاریها با دیدگاهها و سلایق مختلف سیاسی و انجام بحث و گفتگو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از نکات بارز و قابل توجه نمایشگاه امسال است.

جوانان و نوجوانان بازدید کننده از نمایشگاه هم در کنار افراد میانسال ضمن حضور در غرفه رسانه‌های مختلف به نقد فعالیتها و نحوه کارکرد مطبوعات در زمینه پوشش اخبار و وقایع کشور در حوزه‌های مختلف می‌پردازند.

مسئولان غرفه‌ها و مدیران جرائد حاضر در نمایشگاه نیز، پاسخگوی مطالبات، دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم در زمینه فعالیتهای رسانه‌ای کشور و انتقادات مخاطبان در خصوص نحوه کار مطبوعات و خبرگزاریها هستند.

در این میان برخی از مطبوعات و خبرگزاریهای کشور به لحاظ نگاه کاری و سیاستهای حرفه‌ای خبری خود پذیرایی جمع زیادتری از مخاطبان و بازدیدکنندگان هستند و به همین علت با پرسشها، انتقادات و نظرات بیشتری از سوی مخاطبان روبرو می‌شوند.

افزایش تکاپوی رسانه‌های خارجی در نمایشگاه شانزدهم

امسال بخشی از طبقه دوم شبستان مصلی به غرفه رسانه های خارجی اختصاص یافته و بین المللی بودن نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به این بخش وابسته است.

امسال همچنین برخلاف سالهای گذشته بخش خارجی جایی قرار گرفته که بازدیدکنندگان درست هنگام ورود به نمایشگاه با آن روبرو می شوند. این موضوع را "قربان ترخان" مسئول یکی از دفاتر خبرگزاری صدای افغان مطرح کرد: ما هر سال در این نمایشگاه شرکت می کنیم اما امسال اشتیاقمان بیشتر است چون جایی را به ما اختصاص داده اند که کاملاً در دید هستیم.

سالهای گذشته محل استقرار غرفه‌های خارجی جایی در نظر گرفته شده بود که بازدیدکنندگان کمتری را به خود جلب می‌کرد اما امسال این مشکل تا حدودی برطرف شده است.

وی اضافه کرد: طراحی فضای داخلی نمایشگاه و غرفه‌ها هم بسیار بهتر از سال‌های گذشته است. ما از حضورمان در نمایشگاه استفاده می‌کنیم که این موضوع در تعامل و ارتباط با سایر رسانه‌ها میسر می‌شود. رسانه‌های ایران از نظر کیفیت و سرعت ارسال خبر بسیار توانمند هستند و ما از این بابت خیلی خوشحالیم.

خدیجه الرحالی خبرنگار اماراتی و دست اندرکار پایگاه خبری "اخبار الان" هم به موضوعات دیگری اشاره کرد. وی گفت: اولین بار است که به ایران سفر می‌کنم و وزارت ارشاد ایران ما را راهنمایی کرد. برنامه‌های جانبی خوبی برایمان در نظر گرفتند و تدارک دیدند تا از محلهای دیدنی بازدید کنیم. نمایشگاه مطبوعات فرصت خوبی برای تبادل افکار میان ایران و کشورهای دیگر فراهم کرده است.

حامی حامدی نماینده تلویزیون "الان" امارات در ایران نیز حرفهای همکارش را اینگونه تکمیل کرد: ضعف اطلاع رسانی تلویزیون ایران سبب شده تا نمایشگاه تا کنون مخاطبان زیادی را به خود جذب نکند اما آنطور که پیداست این رویه در حال تغییر است.

مکالمه با زبانی دست و پا شکسته!

نکته ای که با گشت و گذار کوتاهی میان غرفه رسانه‌های خارجی می‌شود دید، غیبت برخی مسئولان غرفه‌هاست. آنها برای برقراری تعامل، گفتگو و همکاری به غرفه همکاران خود سر می‌زنند و کمبود نیرو باعث شده است غرفه‌هایشان برخی اوقات خالی بماند.

هنگام عبور از مقابل غرفه‌های خارجی، حاشیه‌های جذابی را هم می شود دید. بسیاری از بازدیدکنندگان از فرصتی که برای محک زدن خود در مکالمه انگلیسی یافته‌اند کمال استفاده را می‌برند! برخی با غرفه داران در مورد رسانه‌شان حرف می‌زنند اما تعداد زیادی که ظاهراً علاقه‌ای به رسانه ندارند در مورد موضوعاتی مثل آب و هوا، انواع غذاها، مسائل سیاسی گفتگو می‌کنند.

در این میان حتی افرادی را هم می‌توان یافت که تسلطی بر زبان انگلیسی ندارند اما همان سلام و احوالپرسی هم را که بلدند بدون استفاده نمی گذارند!