پرواز ارومیه به شیراز راه اندازی می شود

حمدالله سعیدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: با هماهنگی های انجام گرفته و به منظور رفاه مسافران و شهروندان آذربایجان غربی از پنجشنبه هفته آینده هفتم آبان ماه خط پروازی ارومیه - شیراز ماه به صورت یک پرواز در هر هفته راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: با راه اندازی این خط هوایی مسافرتی تعداد پروازهای داخلی این شرکت از فرودگاه ارومیه به 33 پرواز افزایش می یابد.

سعیدزاده تعداد پروازهای بین استانی را از مبدا فرودگاه ارومیه سه پرواز در هفته اعلام کرد و گفت: با راه اندازی این پرواز تعداد پروازهای بین استانی به چهار پرواز در هفته و بین استانهای خراسان رضوی و فارس افزایش می یابد.