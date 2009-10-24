ساختار کشور فلسطین تا سال 2011 تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سلام فیاض" در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد که دولت وی برای تدوین ساختار آتی "کشور فلسطین" تا سال 2011 میلادی تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: ما خودمان متعهد به تدوین ساختار آتی کشور فلسطین هستیم.

سلام فیاض افزود: تدوین ساختار آتی کشور فلسطین به معنی نظارت بر تمام فعالیت های دولت طی دو سال آینده است.

نخست وزیر انتصابی تشکیلات خود گردان فسطین در پاسخ به این سوال که "آیا فلسطینی ها باید یک دولت مستقل را در سال 2011 تشکیل دهند؟" گفت: دولت متعهد به تشکیل یک دولت مستقل طی دو سال آینده است و این برنامه دولت من خواهد بود.