قیمت "شیشه" به یک چهارم کاهش یافته است

دکتر حسین ذبحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن هشدار نسبت به مصرف شیشه و مواد روان گردان مخاطره انگیز گفت: مصرف شیشه خطرات و عواقب بازگشت ناپذیری دارد و خانواده ها و به خصوص دانش آموزان هوشیار باشند تا گرفتار فریب افرادی سودجو نشوند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور چندی پیش از افزایش مصرف کنندگان شیشه خبر داده و عنوان داشته است، سرعت افزایش مصرف کنندگان مواد مخدر صنعتی مانند "شیشه" با وجود این که مدت زمان زیادی از ورود آنها به بازار مصرف نمی گذرد به شدت بالا است.

به گفته طه طاهری، قیمت ماده مخدر شیشه در یک سال اخیر از 120 میلیون تومان برای هر کیلو به 25 میلیون برای هر کیلو کاهش یافته است و این مسئله نشان می دهد که میزان مصرف این ماده مخدر خطرناک بسیار بالا رفته و ما نیز شاهد میزان افت قیمت آن هستیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به کاهش قیمت شیشه در کشور اشاره کرد و گفت: قیمت شیشه به کمتر از یک چهارم قیمت اصلی کاهش یافته و این امر زمینه را برای افزایش مصرف این مواد خطرناک افزایش داده است.

ذبحی با هشدار نسبت به عواقب جبران ناپذیر مصرف شیشه تصریح کرد: مصرف ماده خطرناک شیشه به خصوص در میان نوجوانان امری نگران کننده و هشدار برانگیز و حتی جبران ناپذیر است.

معاون قضایی دادستانی کل کشور افزود: عوامل امنیتی و انتظامی باید با انجام عملیات دقیق اطلاعاتی و ریشه یابی نسبت به شناسایی و کشف عوامل اصلی و کارگاههای تولیدی احتمالی مواد روان گردان اقدام کنند.