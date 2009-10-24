ابومازن عامدانه برای تشدید اختلافات در فلسطین تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اقدامی یکجانبه و تحریک برانگیز روز 24 ژانویه 2010 را موعد برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد.

دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فسطین در بیانیه ای اعلام کرد: ابومازن از ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و نوارغزه دعوت می کند که روز 24 ژانویه 2010 در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین شرکت کنند.

جنبش حماس این اقدام ابومازن را غیر قانونی خواند. "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت: تعیین زمان انتخابات از سوی ابومازن غیر قانونی است زیرا وی دوره ریاستش به پایان رسیده و وی حق ندارد در این رابطه فرمانی صادر کند.

برهوم با بیان این مطلب افزود: این اقدام ابومازن ضربه شدیدی به تلاش های مصر برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود و تلاشی عامدانه برای افزایش اختلافات و تکروی در عرصه فلسطین و مسائل اساسی آن است که این امر در راستای پاسخگویی به دستورات آمریکا و اسرائیل صورت می گیرد.