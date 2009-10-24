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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۹

حماس:

ابومازن عامدانه برای تشدید اختلافات در فلسطین تلاش می کند

ابومازن عامدانه برای تشدید اختلافات در فلسطین تلاش می کند

جنبش حماس در واکنش به تعیین زمان برگزاری انتخابات در فلسطین از سوی ابومازن اعلام کرد که این اقدام تلاشی عامدانه برای تشدید اختلافات داخلی فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در اقدامی یکجانبه و تحریک برانگیز روز 24 ژانویه 2010 را موعد برگزاری انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد.

دفتر ریاست تشکیلات خودگردان فسطین در بیانیه ای اعلام کرد: ابومازن از ملت فلسطین در قدس، کرانه باختری و نوارغزه دعوت می کند که روز 24 ژانویه 2010 در انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان و مجلس قانونگذاری فلسطین شرکت کنند.

جنبش حماس این اقدام ابومازن را غیر قانونی خواند. "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت: تعیین زمان انتخابات از سوی ابومازن غیر قانونی است زیرا وی دوره ریاستش به پایان رسیده و وی حق ندارد در این رابطه فرمانی صادر کند.

برهوم با بیان این مطلب افزود: این اقدام ابومازن ضربه شدیدی به تلاش های مصر برای پایان بخشیدن به اختلافات داخلی فلسطین به شمار می رود و تلاشی عامدانه برای افزایش اختلافات و تکروی در عرصه فلسطین و مسائل اساسی آن است که این امر در راستای پاسخگویی به دستورات آمریکا و اسرائیل صورت می گیرد.

کد مطلب 969790

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