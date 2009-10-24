فعالیت 695 مؤسسه و مرکز قرآنی/ 10مجوز فعالیت قرآنی صادر شد

سید جعفر صادقی مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با درخواست مجوز مؤسسات و مراکز قرآنی برای فعالیت از سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی گفت: درخواست اخذ مجوز برای ماه گذشته نسبت به ماه های قبل کمتر بوده و علت آن به فعالیتهای پایانی مؤسسات و مراکز در شش ماه نخست سال و برنامه ریزی برای شش ماه دوم سال باز می گردد.

وی افزود: دوازده درخواست مجوز در طول ماه مهر ماه ارائه شده که تنها با 2 مورد مرکز موافقت نشده است و این عدم موافقتها به علت نداشتن برخی از شرایط دریافت مجوز بوده است.

مدیر امور مؤسسات و مراکز قرآنی سازمان دارالقرآن کریم گفت: به طور کلی این موافقتها مربوط به یک مرکز در استان آذربایجان غربی، پنج مرکز در خراسان رضوی، یک مؤسسه در چهارمحال و بختیاری، یک مرکز و یک مؤسسه در استان یزد و یک مؤسسه در استان کهکیلویه و بویر احمد بوده است.

سید جعفر صادقی یادآور شد: تا کنون 362 مجوز صادر شده است که با احتساب مجوزهای اخیر این تعداد به 373 مورد رسیده است ، از این تعداد 63 مورد را مؤسسه و 310 مورد را مرکز تشکیل داده اند.



وی همچنین گفت: درحال حاضر 135 مؤسسه قطعی و 560 مرکز قطعی فعالیت می کنند که جمعا می توان گفت 695 مؤسسه و مرکز قطعی در کشور فعال هستند و جمع کل آمار مؤسسات و مراکز اعم از قطعی و موقت 1058 مورد است.

مؤسسه از چند نظر با مرکز تفاوت دارد. مراکز برای شهرستانها و گستره شهرستانی در نظر گرفته شده اند اما فعالیتهای مؤسسه در گستره استانی و فرا استانی است، مرکز قرآنی توسط دو نفر مؤسس اداره می شوند که یکی از آن دو مدیر مسئول است، اما مؤسسه قرآنی دارای ارکان هئیت مدیره، مؤسسان و بازرسان است و حجم و تنوع فعالیتها در مؤسسات قرآنی نسبت به مراکز قرآنی بیشتر است.

مؤسسات و مراکزی که از سازمان تبلیغات مجوز می گیرند خصوصی هستند که از نظر حقوقی استقلال دارند اما تحت نظارت سازمان فعالیت می کنند، از این رو یک سری چارچوبهای فعالیتها و شئوناتی را سازمان در نظر می گیرد و یک سری آئین نامه انضباطی منعکس می کند و علاوه بر این یک سری مقررات مادر در کشور وجود دارد که آنها ملزم به رعایت هستند. رسیدگی به این موارد با سازمان تبلیغات است که کار نظارتی انجام می دهد.