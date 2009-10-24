به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلطانیه نماینده‌ ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تصریح کرد:‌ ایران به پیش‌نویس توافق مربوط به اورانیوم که آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است هفته‌ آینده پاسخ خواهد داد.

وی ادامه داد: ایران بر روی همه‌ جزییات پیشنهاد آژانس درباره‌ تامین موقت سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران از جنبه‌های فنی و تمامی دیگر ابعاد کار و آن را با دقت بررسی می‌کند.

سلطانیه افزود: گفت‌وگوهای سه روزه مثبت و سازنده با روح همکاری بود.

وی تاکید کرد: ایران پیشنهاداتی سازنده در طول این نشست داشت؛ ما همچنین در انتظار آن هستیم که دیگر طرف‌ها پیشنهاداتمان را بررسی کنند و نتایج ارزیابی‌هایشان را منعکس کنند.

نماینده ایران در آژانس خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی نهایی، من نتیجه را به البرادعی در زمانی که هفته‌ آینده به وین باز می‌گردم ارائه خواهم کرد.