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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۷

سلطانیه اعلام کرد:

پاسخ ایران به آژانس تا هفته آتی / طرف‌ها پیشنهاد ما را بررسی کنند

پاسخ ایران به آژانس تا هفته آتی / طرف‌ها پیشنهاد ما را بررسی کنند

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران نظر خود را درباره پیش نویس خرید سوخت از روسیه در هفته جاری اعلام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر سلطانیه نماینده‌ ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه تصریح کرد:‌ ایران به پیش‌نویس توافق مربوط به اورانیوم که آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است هفته‌ آینده پاسخ خواهد داد.

وی ادامه داد: ایران بر روی همه‌ جزییات پیشنهاد آژانس درباره‌ تامین موقت سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران از جنبه‌های فنی و تمامی دیگر ابعاد کار و آن را با دقت بررسی می‌کند.

سلطانیه افزود: گفت‌وگوهای سه روزه مثبت و سازنده با روح همکاری بود.

وی تاکید کرد: ایران پیشنهاداتی سازنده در طول این نشست داشت؛ ما همچنین در انتظار آن هستیم که دیگر طرف‌ها پیشنهاداتمان را بررسی کنند و نتایج ارزیابی‌هایشان را منعکس کنند.

نماینده ایران در آژانس خاطرنشان کرد: پس از ارزیابی نهایی، من نتیجه را به البرادعی در زمانی که هفته‌ آینده به وین باز می‌گردم ارائه خواهم کرد.

کد مطلب 969812

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