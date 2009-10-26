70 تا 80 هزار نفر در تصادفات رانندگی مصدوم و معلول شدند

دکتر محمدتقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد مصدومان حوادث رانندگی در پنج ماهه اول امسال هفت تا هشت برابر تعداد کشته شدگان است که 90 درصد این مصدومان در یکی از اندام خود دچار آسیب شده اند.

بر اساس اعلام پزشکی قانونی در سال 1384 به طور میانگین روزانه تعداد 51 نفر در تصادفات جاده ای کشته می شدند که با توجه به اقدامات جدی پلیس و سایر سازمانهای دخیل در امر ترافیک این عدد در چهار ماهه اول سال 88 به 42 نفر کاهش یافت.

عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور با اشاره به هزینه های زیادی که این آسیبها و معلولیتها برای نظام سلامت بر جای می گذارد افزود: قطعا درمان این آسیبها نیز پیچیده و هزینه بر است زیرا چند شکستگی با هم در اندام رخ می دهد.

عضو هیئت مدیره انجمن ارتوپدی ایران با عنوان این مطلب که آسیبها در اندام فوقانی، تحتانی و ستون فقرات مصدوم رخ می دهد تاکید کرد: متاسفانه اعلام آمار بالای تصادفات در کشور نسبت به سایر کشورها افتخارآمیز نیست. زیرا علاوه بر مرگ و میر و مصدومانی که به دنبال دارد باعث از دست دادن نیروی کار کشور می شود. چون اغلب افرادی که تصادف می کنند جوان و نیروی مولد هستند و همین مسئله هزینه های زیادی برای کشور دارد.

تحقیقات کارشناسان پلیس راه کشور در تمام جاده ها نشان می دهد که سرنشینان صندلی عقب خودرو 30 درصد قربانیان تصادفات جاده ای تشکیل می دهند.

نوربخش در عین حال افزود: البته به نظر می رسد اگر این هزینه ها که بابت معلولیت و از کار افتادگی پرداخت می شود صرف اصلاح راهها و ایمنی خودروها شود، اثرات مطلوب تری خواهد داشت.