سیاست هیچ نقشی در روابط ملتها با هم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، غاده خلیل، عضو انجمن اتحاد تمدنها در اسپانیا با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در شانزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با بیان این مطلب عنوان کرد: من فکر میکنم چنین نمایشگاههایی دریچهای است که رسانههای کشورهای مختلف از طریق آن میتوانند با تبادل نظر با هم به شناخت بیشتری از هم برسند.
این مستندساز اسپانیایی که به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایران مسافرت کرده است وضع آزادی مطبوعات در ایران را خوب ارزیابی کرد و گفت: رسانهها و مطبوعات ایران از نظر کمی در وضعیت خوبی قرار دارد و تعدادشان زیاد است و فکر میکنم که از نظر کیفی هم امکانات زیادی داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر چه من فارسی نمیدانم و نمیتوانم مطبوعات این کشور را مطالعه کنم ولی از آنجا که میبینم که رسانههای زیادی در این نمایشگاه شرکت کرده و از آن استقبال کردهاند حتماً دلیلش باید آزادی باشد.
خلیل که برای اولین بار به ایران سفر کرده است درباره تجربه این مسافرت توضیح داد: ایران در رسانههای غربی کشوری بسته نشان داده میشود و ما اطلاعات کمی از این سرزمین داریم اما در این سفر فهمیدم که این کشور آن چنان هم که نشان میدهند بسته نیست ایران مردم با فرهنگی دارد و زنان نقش موثری در جامعه ایفا میکنند.
غاده خلیل هم اکنون در حال ساخت یک مستند 13 قسمتی (50 دقیقهای) است که یک قسمت آن به ایران اختصاص دارد و در آن به موضوعات اتحاد تمدنها، زندگی روزمره مردم و … میپردازد.
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