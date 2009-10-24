تئاتر ظرفیت پرداختن به تمام مسائل بشری و انسان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، به نقل از کمیته اطلاع رسانی هفتمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) داوود کیانیان افزود: تئاتر دینی دارای جایگاهی والا است و مسائل دینی همیشه در تمام ایام از دغدغه های بشر بوده است و یکی از ویژگی های تئاتر به خصوص در زمینه خلاقیت علاوه بر طبیعت، تصویر نمودن ماوراءالطبیعه است و از آن جایی که پایه و اساس دین را مسائل ماوراء الطبیعه تشکیل می دهد تئاتر به خوبی می تواند این فضای ذهنی و ماورایی را به تصویر بکشد.

کیانیان جایگاه تئاتر عروسکی را در جشنواره رضوی بسیار مهم دانست و خاطر نشان کرد: تئاتر عروسکی با تصویرسازی ها و دنیاهای خلاقانه ای که دارد می تواند در ترویج و اشاعه ی فرهنگ رضوی نقش ویژه ای را دنبال کند که خوشبختانه این بخش در جشنواره تئاتر رضوی جدی گرفته شده است.

عضو هیئت داوری سومین جشنواره کودک و نوجوان و تئاتر عروسکی ضامن آهو فضای جشنواره را بسیار صمیمانه توصیف نمود و افزود: اگر موضوع جشنواره انگیزه اصلی دست اندرکاران و تولید کنندگان باشد هرگز نمی شود محتوای آن را از تار و پود یک اثر نمایشی خارج کرد.

کیانیان ضمن تأکید بر نیاز تمام اقشار جامعه به تئاتر عروسکی گفت: تئاتر عروسکی برای عموم است نه ویژه کودک و نوجوان، اما به دلیل این که کودک دارای دید جاندار پنداری است بسیار می تواند با عروسک ارتباط برقرار کند به همین دلیل بخشی از فعالیت های نمایشی عروسکی در دنیا ویژه کودکان و نوجوانان است اما پدیدآورندگان آثار عروسکی هرگز از تولید نمایش برای بزرگسالان دریغ نمی ورزند.

استاد برجسته تئاتر عروسکی با ذکر موانع موجود بر سر راه تئاتر عروسکی کشور گفت: سرمایه گذاری های پژوهشی در این حوزه بسیار ناچیز است و در مدارس هیچ آموزشی در زمینه ی تئاتر وجود ندارد و اگر هم تمایل آن وجود داشته باشد سال هاست که مربی و معلم آشنا به تئاتر تربیت نکرده و این کمبود و خلاء سالیان سال مانع رشد استعدادهای طبیعی کودکان خواهد شد.