به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول رقابتهای لیگ های سه گانه دسته برتر، دسته یک و دو ژیمناستیک باشگاه های کشور از صبح امروز (شنبه دوم آبان ماه) به میزبانی استان همدان آغاز و تا فردا در این شهر پیگیری می شود.

صبح امروز دیدارهای دسته یک با حضور تیم های رب امید خراسان، هیئت ژیمناستیک ارومیه، نوسازی مدارس زنجان، تربیت بدنی اردبیل، هیئت ژیمناستیک یاسوج و با شرکت 34 ورزشکار در سالن خانه ژیمناستیک شهر همدان آغاز شده است.

در بخش رقابتهای دسته دوم نیز تیم های قطار شهری کرج، هیئت ژیمناستیک گنبد، خانه ژیمناستیک کردستان، شهید گرامی قزوین، تربیت بدنی تبریز، هیئت ژیمناستیک همدان به رقابت می پردازند.

امروز تیم های شرکت کننده در بخش لیگ برتر وارد همدان شده و پذیرش می شوند. مرحله اول لیگ دسته برتر ژیمناستیک باشگاه های کشور فردا یکشنبه سوم آبان ماه در همدان برگزار می شود.