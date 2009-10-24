ترکیه درپی فشار بر رژیم اسرائیل از کانال کشورهای غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات چاپ لندن در گزارشی نوشت: آنکارا با دیدی واقع بینانه به مسئله خاورمیانه به این دریافت رسیده است که در شرایط کنونی باید تا حد امکان از روابط دوستانه با رژیم صهیونیستی اجتناب ورزد.

از طرفی تصمیم سازان سیاست خارجی ترکیه به حفظ روابط دوستانه کنونی با قدرت های غربی برای فشار بیشتر بر رژیم صهیونیستی در مسائل مورد نظر خود تاکید دارند.

بر این اساس ترکیه با اقتباس این سیاست از برخی سران سیاسی خاورمیانه در اواخر دهه چهل و اواسط دهه پنجاه از ارتباط با غرب برای پیشبرد سیاست های خود در زمینه فشار بر رژیم صهیونیستی بهره می گیرند.

در این میان می توان گفت "رجب طیب اردوغان" در مسیری پا نهاده است که پیش از این "ملک عبدالله اول" پادشاه اردن، "نوری السعید" رئیس جمهور پیشین عراق و البته "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور مصر نیز آن را آزموده اند. برخی از آنان در مواردی موفق بوده و مسائلی نیز با شکست مواجه شده اند.

بر این اساس نمی توان آینده این سیاست جدید اتخاذ شده توسط ترکیه که تاکتیکی سنتی و قدیمی در خاورمیانه بشمار می رود را دقیق پیش بینی کرد.