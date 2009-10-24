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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

370 میلیارد ریال برای تکمیل پایانه های مرزی کشور هزینه می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ترانزیت و پایانه های مرزی کشور گفت: در سال جاری برای احداث و تکمیل پایانه های مرزی کشور بیش از 370 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، سعید عبدالهی صبح شنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان گمرک شاه تختی پلدشت اظهار داشت: به دلیل اهمیت پایانه های مرزی این اعتبار برای احداث پایانه مرزی پلدشت، تکمیل پایانه های مرزی تمرچین و سرو در استان آذربایجان غربی، تکمیل پایانه های مرزی مهران در استان ایلام و پایانه شلمچه و چزابه در استان خوزستان، باشماق در استان کردستان، لطف آباد در استان خراسان رضوی و بیله سوار در استان اردبیل هزینه می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر  از 24 پایانه مرزی کشور 17 پایانه مرزی به پایان رسیده است و تا پایان سال جاری پایانه مرزی مهران در استان ایلام به بهره برداری خواهد رسید.

عبداللهی خاطرنشان کرد: تا دو سال آینده نیز عملیات ساخت و ساز شش پایانه مرزی دیگر در کشورمان به اتمام خواهند رسید.

کد مطلب 969862

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