370 میلیارد ریال برای تکمیل پایانه های مرزی کشور هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پلدشت، سعید عبدالهی صبح شنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان گمرک شاه تختی پلدشت اظهار داشت: به دلیل اهمیت پایانه های مرزی این اعتبار برای احداث پایانه مرزی پلدشت، تکمیل پایانه های مرزی تمرچین و سرو در استان آذربایجان غربی، تکمیل پایانه های مرزی مهران در استان ایلام و پایانه شلمچه و چزابه در استان خوزستان، باشماق در استان کردستان، لطف آباد در استان خراسان رضوی و بیله سوار در استان اردبیل هزینه می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر از 24 پایانه مرزی کشور 17 پایانه مرزی به پایان رسیده است و تا پایان سال جاری پایانه مرزی مهران در استان ایلام به بهره برداری خواهد رسید.

عبداللهی خاطرنشان کرد: تا دو سال آینده نیز عملیات ساخت و ساز شش پایانه مرزی دیگر در کشورمان به اتمام خواهند رسید.