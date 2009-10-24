56 هزار زن آموزشهای تحکیم خانواده صنایع و معادن را فرا گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ثریا ظفری صبح شنبه در بازدید از از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آق قلا افزود: در سال جاری بودجه برگزاری کلاسهای تحکیم بنیان خانواده به شاخه کارگری اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: مشارکت موثر بانوان در بخش صنعت و معدن از نیازهای اساسی توسعه این بخش است و باید بیشتر در این حوزه حضور داشته باشند.

به گفته ظفری، تولید باید توام با آموزش باشد که این آموزشها شامل بخشهای تخصصی، روانشناسی و تربیتی است.

مشاور وزیر صنایع و معادن در امور بانوان و خانواده گفت: تشکیل کمیته تخصصی امور بانوان در استان گلستان شرایط را برای ارتقا سطح علمی بانوان به منظور افزایش بهره وری در امور صنعتی و معدنی فراهم می کنند.

ظفری از واحدهای تولیدی صنایع غذایی پوریا البرز، بارینو و کیمیا رشد بازدید و در جریان فعالیتهای بانوان شاغل در این شرکتها قرار گرفت.

13 شهرک صنعتی در گلستان وجود دارد.