2میلیارد دلار اعتبار به صادرکنندگان اختصاص می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر بابک افقهی در مراسم افتتاحیه استودیو پخش دیجیتالی رادیو تجارت گفت: فرصتهای سرمایه‌گذاری و صادراتی کالا باید به چند زبان برای مخاطبان این شبکه رادیوی پخش شود.

معاون وزیر بازرگانی با اشاره به برگزاری نشست چالشهای صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران با وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در این جلسات مقرر شد تا یک میلیارد دلار اعتبار جدید بانکی به صادرکنندگان اختصاص یابد که رئیس جمهوری نیز یک میلیارد دلار دیگر به آن افزودند.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به اتمام منابع مالی برای تخصیص به مشوقهای صادراتی پس از مذاکراتی مستمر با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مقرر شد مبلغ 240 میلیارد تومان در متمم قانون بودجه سال 88 کشور به عنوان تخصیص در پرداخت جایزه صادراتی پیش‌بینی شود.

افقهی میزان پرداخت مشوقهای صادراتی در سال گذشته را 427 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: در صورت موافقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت ایران با کسری بودجه در زمینه پرداخت جوایز صادراتی در سال جاری روبرو نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در این جلسات مقرر شد که بانک مرکزی از سال آینده هجینگ دلار در برابر ریال را فعال کند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ارزش صادراتی صادرکنندگان نمونه سال جاری را 5/8 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: در دولت دهم باید در کنار اصلاح ذهنیت از توانمندی‌های صادراتی ایرانیان، حضور کالاهای ایرانی در بازارهای هدف را توسعه داد.

