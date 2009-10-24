جشنواره نماهنگ در فرهنگ رضوی در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در حاشیه آغاز این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: آثار این دوره از جشنواره به صورت همزمان در همه شهرستان های استان لرستان اکران خواهد شد و در نهایت چهار نماهنگ برتر در روز اختتامیه جشنواره اجرا خواهد شد.

سید عارف علوی یادآور شد: برترین برترینهای جشنواره سراسری نماهنگ در فرهنگ رضوی برای اکران در جشنواره مشهد انتخاب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: صدا و سیمای مرکز لرستان همچنین از آثار برتر برای پخش تلویزیونی در دهه کرامت استفاده خواهد کرد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: پس از اعلام فراخوان جشنواره سراسری نماهنگ رضوی بیش از 36 اثر به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد.

وی با بیان اینکه از این تعداد اثر 26 اثر به مرحله مسابقه راه پیدا کرده اند، خاطر نشان کرد: همچنین تعداد شش اثر جنبی مرتبط با مباحث دینی در این جشنواره حضور خواهند یافت.

علوی همچنین از ارسال چهار اثر از هنرمندان لرستانی به این جشنواره خبر داد و عنوان کرد: از دیگر برنامه های جنبی در این جشنواره برگزاری نمایشگاه تندیس واره و جشنواره خوشنویسی با موضوع حدیث سلسله الذهب در شهرستان پلدختر است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با بیان اینکه تعداد هفت استان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند، یادآور شد: به نفرات اول تا سوم به ترتیب مبلغ دو میلیون، 1.5میلیون و یک میلیون ریال اهدا خواهد شد.