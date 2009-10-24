به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه باشگاه پاس همدان با این بیت آغاز شده است که " گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری" و در ادامه آمده است: « واقعا راست گفته‎اند که هیچ ضرب‎المثلی بی مورد در فرهنگ ایران باب نشده. حالا شده حکایت سهل انگاری و گنه کاری سعید بخشی‌زاده داور بازی تیم‎های پاس و استقلال اهواز و مجازات تیم پاس....

از آنجایی که کمیته محترم انضباطی با صدور حکمی دوباره در مورد پرونده استفاده تیم پاس از روزبه شاه‎علی دوست در بازی مقابل شاهین بوشهر که این دوباره کاری کمیته انضباطی نیز در نوع خود قابل توجه است، رای به تغییر نتیجه و ثبت شکست 3 بر صفر پاس برابر تیم بوشهری را داده، باشگاه پاس همدان بر خود واجب می‌داند در راستای دفاع از خود و تنویر افکار عمومی موارد زیر را اعلام نماید.

1- در جریان دیدار تیم‎های پاس و استقلال اهواز سعید بخشی‎زاده یک کارت زرد مقابل روزبه شاه علی دوست می‎گیرد ولی این کارت در برگه گزارش داوری ثبت نشد تا این اخطار رسمیت پیدا کند و در سوابق ثبت شود.

2- با توجه به شبهه‎ای که در این زمینه وجود داشت به کرات استعلام‎های کتبی و شفاهی از سازمان لیگ به عمل آمد که سوابق آن نیز کاملا موجود است. بر اساس استعلام‎های اخذ شده از سازمان لیگ تیم پاس برای رویارویی با تیم شاهین بوشهر هیچ بازیکن سه اخطاره‎ای نداشت و نام روزبه شاه‎علی دوست به عنوان بازیکن دو اخطاره درج شده بود.

3- بر فرض اینکه تیم پاس بازیکن سه اخطاره داشت، چرا ناظر بازی نام وی را در لیست بازیکنان محروم نداشت و چرا وی مانع از بازی کردن بازیکن محروم پاس نشد؟ در واقع اگر شاه‎علی دوست یا هر بازیکن دیگری به هر دلیلی از بازی محروم بوده‎اند آیا نماینده فدراسیون نباید از بازی کردن وی جلویگیری می‎کرد؟

4- سازمان محترم لیگ مدعی است مسئولیت مستقیم بازی کردن بازیکن محروم بر عهده سرپرست تیم است. حال این سئوال‎ها پیش می‎آید که اگر مسئولیت مستقیم بر عهده سرپرست تیم است وظایف ذاتی نماینده فدراسیون چیست؟ ضمن اینکه سرپرست هر تیمی باید برای شناخت بازیکن یا بازیکنان محرومش به چه چیزی استناد کند؟ به مشاهدات عینی؟ تصاویر تلویزیونی و یا گزارش‏های کتبی و استعلام‎های مکتوب؟

اگر ملاک مشاهدات عینی و تصاویر تلویزیونی باشد که بر این اساس خسرو حیدری بازیکن تیم استقلال نیز بر اساس تصاویر تلویزیونی در بازی‎های استقلال مقابل تراکتورسازی، پرسپولیس و استقلال اهواز اخطار گرفته و در بازی مقابل پاس می‌بایست محروم بوده که در آن بازی به میدان رفته.

5- اشتباه سعید بخشی‎زاده داور آن بازی در تنظیم گزارش داوری کاملا مشهود بود. به همین دلیل بود که کمیته داوران نیز این داور شمالی را احضار کرد تا توضیحات وی را نیز بشنود. حال اینکه چرا باید تاوان اشتباه وی را یک تیم باشگاهی که هیچ نقشی هم در انتخاب او برای بازی خودش نداشته پس بدهد هم سئوالی بی جواب برای ما می‎باشد.

6- در هر صورت کمیته محترم انضباطی در خصوص این پرونده یکبار رای خود را صادر کرد و براساس همین رای روزبه شاه‌علی دوست در بازی تیم پاس مقابل راه‎آهن متحمل محرومیت شد و آن بازی را از دست داد. پس از رسیدگی مجدد و صدور حکمی دوباره در این خصوص نیز برای ما ایجاد سئوال می‎کند.

همچنین این موضوع را یاد آوری می‎کنیم که اگر بنا بر این باشد که به بازی بازیکنان محروم رسیدگی کنند، این شائبه پیش می‎آید که چرا این اعمال قانون! صرفا مختص به تیم پاس همدان است؟ مگر نه اینکه سعید خانی کاپیتان تیم ابومسلم مشهد با حکم "محرومیت تا اطلاع ثانوی" در شیراز مقابل تیم مقاومت به میدان رفت و گل تساوی و امتیاز آور این تیم را نیز وارد دروازه مقاومت کرد اما آب هم از آب تکان نخورد و نتیجه آن بازی تغییر نکرد؟

باشگاه پاس همدان نیز خود را محق می‎داند در خصوص این پرونده حق خود را احقاق کرده و تا ستاندن این حق دست از کوشش بر ندارد.