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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

مرفاوی پس از توقف برابر صبا:

داور آرامش استقلال را برهم زد / این یک امتیاز را مدیون هواداران هستیم

داور آرامش استقلال را برهم زد / این یک امتیاز را مدیون هواداران هستیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال داور را عامل اصلی به تساوی کشیدن دیدار تیمش برابر صبای قم معرفی کرد و گفت: یک تصمیم اشتباه باعث شد بازی تحت تاثیر حاشیه ها قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی پس از تساوی یک بر یک عصر جمعه تیمش برابر صبای قم در ورزشگاه آزادی تهران به خبرنگاران گفت: بازی سنگینی را پشت سرگذاشتیم و خوشحالم که با حمایت هواداران موفق شدیم یک امتیاز این دیدار را کسب کنیم.

وی افزود: 50 درصد این تساوی را مدیون هواداران استقلال هستیم که 90 دقیقه کامل از تیم شان حمایت کردند و نشان دادند که از صمیم قلب این تیم را دوست دارند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: ما برای این بازی برنامه های ویژه ای داشتیم اما دریافت گل زود هنگام و اخراج فرهاد مجیدی اوضاع تیم ما را برهم زد. ضمن اینکه اشتباه داور در اخراج نکردن بازیکن خاطی صبای قم هم آرامش استقلال را برهم زد و هم تماشاگران و بازیکنان را نسبت به قضاوتش تحریک کرد.

مرفاوی ادامه داد: به نظر من داوری در این دیدار اصلا خوب نبود و انتظار بیشتری از آقای فغانی داشتیم. ایشان باید در گرفتن خطا روی عنایتی و اخراج بازیکن صبا دقت بیشتری می کرد. امیدوارم مسئولان کمیته داوران نظارت بیشتری بر داوری داشته باشند.

وی سپس در مورد عملکرد مهاجمان استقلال نیز گفت: آرش برهانی که در این دیدار گل زد و عنایتی هم تاثیر خوبی بر روند بازی داشت. اکبرپور هم شرایط خوبی دارد و هر وقت نیاز باشد از وجود وی استفاده خواهیم کرد.

عبدالصمد مرفاوی در پایان نتیجه بازی را راضی کننده عنوان کرد و گفت: ما بجز 10 دقیقه ابتدایی بازی در سایر زمانها صاحب توپ و میدان بودیم اما نتوانستیم از موقعیت هایمان به خوبی استفاده کنیم.
کد مطلب 969899

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