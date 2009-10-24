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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

پایگاههای دریافت کتاب دست دوم دانشجویی تا سوم آبان برپاست

پایگاههای دریافت کتاب دست دوم دانشجویی تا سوم آبان برپاست

زمان برپایی پایگاههای دریافت کتابهای دست دوم دانشجویی که تا پایان مهرماه بود تا سوم آبانماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با هدف ترغیب دانشجویان به مطالعه بیشتر همراه با کاهش هزینه خرید کتاب و ایجاد فرصتی برای تبدیل محصولات بدون استفاده به وجه نقد در سال اصلاح الگوی مصرف طراحی شده است.

علاقمندان و دانشجویان فرصت دارند تا سوم آبان 88 کتابهای خود را به کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، پایگاههای منتخب دانشگاههای استان تهران و همچنین دبیرخانه مرکزی نمایشگاه واقع در میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه برهانی، ساختمان فرهنگ تحویل دهند.

دومین نمایشگاه کتابهای دست دوم دانشجویی از چهارم آبانماه در باشگاه توسعه دانش دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 969906

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