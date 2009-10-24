چهارمین جشنواره فیلم رم با معرفی برگزیدگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد در این مراسم که دیشب در رم برگزار شد دوناتو پس از دریافت جایزه از دست میلوش فورمن رئیس هیئت داوران گفت: این رویایی بود که به واقعیت تبدیل شد. از جشنواره و شهر رم ممنونم.

"مردی که خواهد آمد" ساخته جورجو دیریتی دیگر فیلم ایتالیایی حاضر در جشنواره بود که دو جایزه اصلی یعنی جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه نقدی 40000 یورویی فیلم برگزیده تماشاگران را به خود اختصاص داد. داستان فیلم سال 1944 در روستای کوچک ایتالیایی پیش از حمله و کشتار نازی‌ها می‌گذرد.

دیریتی کارگردان "مردی که خواهد آمد" پس از دریافت جوایز آن را داستانی دراماتیک درباره تاریخ ایتالیا توصیف کرد. هلن میرن بازیگر بریتانیایی جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره را برای ایفای نقش همسر لئو تولستوی نویسنده کلاسیک روسیه در فیلم "ایستگاه آخر" ساخته مایکل هافمن به خود اختصاص داد.

میرن پس از دریافت جایزه در سخنانی کوتاه که به زبان ایتالیایی ایراد کرد، با اشاره به الهامی که میکل آنجلو آنتونیونی از شخصیت بازیگر خود مونیکا ویتی در فیلم "ماجرا" گرفت، به ستایش از بازیگران زن سینمای ایتالیا چون کلودیا کاردیناله، استفانیا ساندرلی، جینا لولو بریجیدا و سوفیا لورن پرداخت.

سرجیو کاستلیتو بازیگر ایتالیایی نیز جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در Alza la testa ساخته آلساندرو آنجلینی دریافت کرد. مریل استریپ که برای معرفی فیلم جدیدش "جولی و جولیا" به ایتالیا سفر کرده بود نیز جایزه دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی را از دست جوزپه تورناتوره دریافت کرد.