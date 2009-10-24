مطالعات مقاوم سازی 100 مدرسه در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسنعلی طهماسبی پیش از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری همایش ساخت و ساز مقاوم و مقاوم سازى در گرگان افزود: در راستای اجراى طرح، از سال 85 با انعقاد قرارداد با مشاورین طرح، مطالعات مقاوم سازى 100 واحد آموزشى را اجرا و یا در دست اجرا دارد و تاکنون اجراى عملیات مقاوم سازى تعدادى از مدارس را نیز آغاز شده است.

وی اظهار داشت: همچنین سازمان نوسازى، توسعه و تجهیز مدارس کشور به موجب قانون برنامه چهارم توسعه طى سالهاى 88- 85 مکلف شده حدود 26 هزار مدرسه را در کل کشور مقاوم سازى کند.

وی در باره دلایل نیاز به مقاوم سازى گفت: تغییر در آیین نامه هاى طراحى یا عدم وجود آیین نامه هاى در زمان ساخت بنا، ضعف در اجرا، تغییر در کاربرى، افزایش طبقات، خسارات ناشى از زلزله یا جنگ یا .... از جمله موراد است.

به گفته طهماسبی، انسان از آغاز خلقت همواره با موضوع بلایاى طبیعى مواجه بوده و تلاش کرده تا از این حوادث و سوانح طبیعى را مدیریت کند و زندگى خود را از این خطرات، ایمن و محفوظ دارد. در میان این بلایاى طبیعى زلزله از ویژگیهاى خاصى برخوردار بوده است.

کارشناس مسئول اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان بیان داشت: یکى از برنامه هاى مهم در دست اقدام دولت براى کاهش خطرپذیرى کشور در برابر زلزله که راهبرد و مدیریت آنها را معاونت راهبردى ریاست جمهورى بر عهده دارد، برنامه مطالعه و اجراى مقاوم سازى ساختمانهاى دولتى مهم، تأسیسات زیربنایى و شریانهاى حیاتى کشور است.

وی یادآور شد: به منظور هم اندیشى و تبادل اطلاعات و تجارب دستگاه هاى عمرانى استان همایش ساخت و ساز مقاوم و مقاوم سازى با حضور مدیران کل و کارشناسان نوسازى مدارس، مسکن و شهرسازى، بنیاد مسکن و رئیس سازمان نظام مهندسى استان گلستان برگزار شد.

در حاشیه این همایش نمایشگاهى از توانمندیها و دستاوردهاى دستگاه هاى یادشده در امر مقاوم سازى برگزار شد.