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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۰۷

نخستین نگارخانه هنر ایرانی در اروپا افتتاح شد

نخستین نگارخانه دائمی هنر ایرانی در شهر روتردام هلند با حضور مدیر کل تجسمی وزارت ارشاد و معاون سفیر ایران افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینی معاون سفیر ایران در آئین گشایش این نگارخانه با تاکید بر ضرورت معرفی هنر و هنرمندان ایرانی در هلند گفت: افتتاح این نگارخانه دریچه‌ای جدید بر تعامل فرهنگی هنری ایران و جهان غرب خواهد گشود و باید اینگونه مراکز که نقش موثر و ارزنده در معرفی هنر ارزشی و معرفتی ایران اسلامی دارند گسترش یابد.

همچنین محمود شالویی مدیر کل تجسمی ارشاد نیز با بیان اینکه هنرمندان ایرانی توانستند به اوج قله‌های ترقی در هنر نائل شوند گفت: پس از حضور موفق ایران در دوسالانه ونیز گشایش نمایشگاه دائمی هنر در هلند تصمیم گرفته شد با توجه به ظرفیت بالای هنر ایرانی با حضور بیشتر در عرصه‌های جهانی بستری مناسب برای شناسایی هنر و هنرمندان ایران فراهم شود.

وی همچنین از گشایش نگارخانه مشابه در شهر پاریس در آینده نزدیک خبر داد. نگارخانه هنر ایران در شهر روتردام با 40 اثر از هنرمندانی چون ایرج اسکندری، گیزلا سینایی، رضا بانگیز، احمد وکیلی، نیما پتگر، محمد معمارزاده، حبیب توحیدی، آنه‌محمد تاتاری و... موسسه توسعه هنرهای تجسمی به همت دفتر امور تجسمی وزارت ارشاد تاسیس شده است.

کد مطلب 969915

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