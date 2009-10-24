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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۰۲

صبح امروز در تهران /

نمایندگان IWF از ملی‎پوشان وزنه برداری ایران تست دوپینگ گرفتند

نمایندگان IWF از ملی‎پوشان وزنه برداری ایران تست دوپینگ گرفتند

نمایندگان فدراسیون جهانی وزنه‎برداری (IWF) صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از 7 ملی‌پوش اعزامی کشورمان به رقابت‌های قهرمانی جهان تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران فدراسیون جهانی وزنه‎برداری با تاکید بر اهمیت کنترل دوپینگ در میان ورزشکاران این رشته و به خصوص وزنه‎برداران اعزامی به پیکارهای جهانی، نمایندگان کمیته پزشکی خود را مامور به نمونه‎گیری از ملی‏پوشان کشورمان برای تایید پاک بودن آنها کرده‎اند.

نمایندگان کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه برداری (IWF) صبح امروز (شنبه) با همکاری ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به محل برپایی اردوی تیم ملی وزنه‎برداری کشورمان در مجموعه ورزشی آزادی رفتند و از 7 اردونشین این تیم تست دوپینگ گرفتند. 

نمونه‎گیری‎های به عمل آمده از وزنه‎برداران تیم ملی کشورمان تحت نظرخود فدراسیون جهانی آنالیز شده و نتایج بررسی‎ها نیز به طور مستقیم در اختیار این فدراسیون قرار داده خواهد شد.

پیکارهای وزنه‎برداری قهرمانی جهان طی روزهای 26 آبان‎ماه تا 8 آذرماه در گویانگ کره‎جنوبی برگزار می‏شود.

کد مطلب 969935

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