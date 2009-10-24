به گزارش خبرنگار مهر، مدیران فدراسیون جهانی وزنه‎برداری با تاکید بر اهمیت کنترل دوپینگ در میان ورزشکاران این رشته و به خصوص وزنه‎برداران اعزامی به پیکارهای جهانی، نمایندگان کمیته پزشکی خود را مامور به نمونه‎گیری از ملی‏پوشان کشورمان برای تایید پاک بودن آنها کرده‎اند.

نمایندگان کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه برداری (IWF) صبح امروز (شنبه) با همکاری ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به محل برپایی اردوی تیم ملی وزنه‎برداری کشورمان در مجموعه ورزشی آزادی رفتند و از 7 اردونشین این تیم تست دوپینگ گرفتند.

نمونه‎گیری‎های به عمل آمده از وزنه‎برداران تیم ملی کشورمان تحت نظرخود فدراسیون جهانی آنالیز شده و نتایج بررسی‎ها نیز به طور مستقیم در اختیار این فدراسیون قرار داده خواهد شد.

پیکارهای وزنه‎برداری قهرمانی جهان طی روزهای 26 آبان‎ماه تا 8 آذرماه در گویانگ کره‎جنوبی برگزار می‏شود.