به گزارش خبرنگار مهر، مدیران فدراسیون جهانی وزنهبرداری با تاکید بر اهمیت کنترل دوپینگ در میان ورزشکاران این رشته و به خصوص وزنهبرداران اعزامی به پیکارهای جهانی، نمایندگان کمیته پزشکی خود را مامور به نمونهگیری از ملیپوشان کشورمان برای تایید پاک بودن آنها کردهاند.
نمایندگان کمیته پزشکی فدراسیون جهانی وزنه برداری (IWF) صبح امروز (شنبه) با همکاری ماموران ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) به محل برپایی اردوی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان در مجموعه ورزشی آزادی رفتند و از 7 اردونشین این تیم تست دوپینگ گرفتند.
نمونهگیریهای به عمل آمده از وزنهبرداران تیم ملی کشورمان تحت نظرخود فدراسیون جهانی آنالیز شده و نتایج بررسیها نیز به طور مستقیم در اختیار این فدراسیون قرار داده خواهد شد.
پیکارهای وزنهبرداری قهرمانی جهان طی روزهای 26 آبانماه تا 8 آذرماه در گویانگ کرهجنوبی برگزار میشود.
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