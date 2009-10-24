عباسعلی براتی‌پور با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه شعر "آتش سواران" پس از مدتی بلاتکلیفی به تازگی زیرچاپ رفته و به زودی توسط انتشارات سوره مهر منتشر می‌شود.

وی ادامه داد: در این کتاب 100 صفحه‌ای شعرهای دفاع مقدسی من به چاپ می‌رسد که روایت دوران جنگ و سپس شعرهایی در ارتباط با شهدا و آزادگان را دربر می‌گیرد.

این شاعر درباره قالب شعرهای این مجموعه توضیح داد: همه شعرها کلاسیک و در قالب غزل، قصیده، دوبیتی و رباعی تجربیات خودم را از جبهه و پشت جبهه روایت کرده‌ام.

براتی‌پور در پایان گفت: بیشتر وقت من صرف کارشناسی کتاب و آموزش و نقد حضوری می‌‌شود و فعلا مجموعه جدیدی در دست چاپ و نگارش ندارم.