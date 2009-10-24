همسویی منافع غرب و اسرائیل/ اعراب کی می خواهند عبرت بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الخلیج امارات امروز در سرمقاله خود با این عنوان که " اعراب چه زمانی عبرت خواهند گرفت"، به روابط قدرتمند میان دنیای غرب و رژیم صهیونیستی پرداخت.

این روزنامه نوشت : کشورهای غربی در نشان دادن علاقه و دوستی با رژیم صهیونیستی از یکدیگر سبقت می گیرند و در مقابل کشورهای عربی هم برای درخواست میانجیگیری از این کشورها برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر گسترش روابط راهبردی میان واشنگتن و تل آویو تاکید می کند و این چه معنی را به دنبال خواهد داشت؟ هر کسی که سیاستهای بین المللی را دنبال می کند، به عمق روابط میان آمریکا و اسرائیل پی می برد.

این روزنامه افزود: درعین حال موضع کشورهای غربی نیز قابل تامل است؛ دراین راستا خاویر سولانا مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با تاکید بر همین معنای فوق در سخنان خود در سفرش به سرزمینهای اشغالی و دیدار با سران رژیم صهیونیستی نیز بر این موضوع تاکید می کند که روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل از روابط این اتحادیه با کرواسی که نامزد پیوستن به این اتحادیه به شمار می رود، قوی تر است و این سخن چه معنی می تواند داشته باشد؟

هر انسان عادی از این سخن می تواند به این نکته برسد که سطح روابط میان اتحادیه اروپا و اسرائیل به سطح روابط میان اعضای این اتحادیه ارتقا یافته است؛ به گونه ای که خاویر سولانا نیز این مسئله را نیز پنهان نکرد آن هنگام که گفت اگر اسرائیل عضو اتحادیه اروپا نیست، اما عضوی در برنامه ریزی های این اتحادیه به شمار می رود که معنایش این است اسرائیل عضو این اتحادیه به شمار می رود هرچند که رسما در این اتحادیه عضویت ندارد و به عبارت دیگر منافع رژیم صهیونیستی و منافع اتحادیه اروپا به یکدیگر گره خورده است.

این روزنامه اماراتی افزود : هنگامی که دولت آمریکا با یکی از طرفهای بین المللی سخن می گوید منافع اسرائیل را در نظر می گیرد و در عین حال منافع اسرائیل در جوهر و عمق اتحادیه اروپا قرار دارد و این بعد نظری قضیه است.

اما از بعد عملی می توان اینگونه دریافت کرد هر کسی که روابط دنیای غرب را با هر کشور یا طرفی دیگر در جهان دنبال می کند به این نکته دست می یابد که غربی ها منافع اسرائیل را ترجیح می دهند و حتی در وهله اول خواستار به رسمیت شناختن این رژیم هستند و این مسئله در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی و دیگر زمینه ها کاملا نمایان است.

این روزنامه تصریح کرد : این نشان می دهد که میان منافع دنیای غرب و اسرائیل، پیوندی عمیق وجود دارد.