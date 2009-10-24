استفاده از آمار برای پیشرفت کشور ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور صبح شنبه در مراسم روز ملی آمار و برنامه ریزی از دست اندرکاران آمار و برنامه ریزی کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: موفقیت در طرح تحول اقتصادی به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد کشور بدون تکیه به آمار محال است.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت نیازمند شناخت وضعیت موجود ومطلوب هستیم،گفت: برای حرکت از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب نیازمند برنامه ریزی مبتنی بر آمار هستیم.



رحیمی نهادینه شدن اصالت و جایگاه مرکز آمار در جامعه را ضروری برشمرد و تاکید کرد: ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان به منظور برخورداری از آمار و اطلاعات جامع در همه عرصه ها ضروری است.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مرجع آمار و اطلاعات مرکز آمار است، اظهار داشت: بدون آمار تدوین یک برنامه مطلوب برای پیشرفت و تعالی جامعه غیر ممکن است.

رحیمی حضور در عرصه رقابت جهانی را بدون برنامه ریزی غیر ممکن دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از آمار و برنامه ریزی از هوش و فراست بسیار درخشان و فراوان ایرانیان برای پیشرفت و تعالی جامعه استفاده کرد.



معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تعالیم اسلام باید با برنامه ریزی متکی به آمار در جهان ترویج و تبلیغ شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران فرصتی برای ترویج و تبلیغ آموزه های اسلام به منظور دستیابی بشریت به سعادت و کمال است.



رحیمی با بیان اینکه بر اساس آموزه های اسلام برنامه ریزی از رموز اصلی پیشرفت است، گفت: با برنامه ریزی می توان گذشته را بررسی و آینده را پیش بینی کرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه یک مدیر در ابتدا باید برنامه ریز موفقی باشد، گفت: برنامه ریزی بدون آمار همانند حرکت در راهی تاریک است که قطعا به هدف نمی رسد و همه تلاش ها به بیراهه منتهی می شود.



رحیمی با بیان اینکه تدبیر قبل از کارها از پشیمانی جلوگیری می کند،گفت: برای درست طی کردن راه پیشرفت نیازمند چراغی هستیم که توسط آمارگیران افروخته شده است.



معاون اول رئیس جمهور در پایان خاطر نشان کرد: آمارها باید در دسترس همه آحاد جامعه از جمله برنامه ریزان باشد.