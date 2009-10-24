انتشار نسخه الکترونیکی رمان جدید استفان کینگ به تاخیر افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نسخه الکترونیکی رمان"زیر گنبد" آخرین اثر کینگ بنا به گفته "آدام رودبرگ" سخنگوی موسسه "سیمون و شوستر" با توجه به وضعیت فعلی بازار و روند قیمتگذاری کتابها تا 24 دسامبر (3 دی ماه) یعنی عملاً تا پایان فصل تعطیلات و یکماه پس از چاپ کاغدی‌ آن منتشر نخواهد شد.

رمان جدید "زیر گنبد" با بیش از هزار صفحه حکایت مردم شهری است که زیر حبابی شیشه‌ای محبوس شده‌اند و ارتباطشان با دیگر جوامع قطع ‌شده ‌است.

هم‌اکنون سایتهای مهمی از جمله تراگت، آمازون و والمارت برای به دست آوردن امتیاز الکترونیکی رمان کینگ با هم به رقابت پرداخته‌اند و مبلغی 9.99 دلار برای آن پیشنهاد می‌دهند که به اعتقاد ناشران این مقدار به طور غیر واقع‌بینانه‌ای پایین است در حالی که برای نسخه چاپی آن قیمت 35 دلار در نظر گرفته شده ‌است.

بسیاری از آثار استفان کینگ که به استاد داستانهای ترسناک شهرت دارد در ایران با ترجمه‌های گوناگون به چاپ رسیده ‌است که از آن میان می‌توان به "بیوک مرموز" با ترجمه مهین قهرمان، "شکارچی روباه" با ترجمه پرویز کریمی ناصری و "تلفن همراه" با برگردان شهره بری اشاره کرد.