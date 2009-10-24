رشد 239 درصدی تماس با اورژانس اجتماعی لرستان

وجیهه نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تماس با خط اورژانس اجتماعی 123 سازمان بهزیستی لرستان در 6 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 239 در صد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در شش ماه نخست سالجاری 752 نفر با خط اورژانس اجتماعی لرستان مراجعه یا تماس داشته اند که از این تعداد 462 نفر زن و 290 نفر مرد بوده اند.

کارشناس دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان لرستان افزود: این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته 314 نفر در قالب 232 نفر زن و 82 نفر مرد با اورژانس اجتماعی استان لرستان در ارتباط بوده اند.

نظری خاطر نشان کرد: بیشترین مشکلات مراجعه کنندگان و تماس گیرندگان مشکلات خانوادگی، اعتیاد و طلاق و همسر آزاری بوده است.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی اورژانس اجتماعی فعالیتها و خدمات خود را در دو شیفت صبح و عصر به گروههای هدف ارائه می کند، یادآور شد: گروههای هدف سازمان بهزیستی کودکان آزار دیده، زنان آزار دیده، افرادی که اقدام به خود کشی کرده و یا قصد خود کشی دارند، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابانی، سالمندان و معلولین آزار دیده، معتادین، افراد بی خانمان و بیماران روانی مزمن می باشد.