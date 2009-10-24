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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رشد 239 درصدی تماس با اورژانس اجتماعی لرستان

رشد 239 درصدی تماس با اورژانس اجتماعی لرستان

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان لرستان از رشد رشد 239 درصدی تماس با اورژانس اجتماعی این استان خبر داد.

وجیهه نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: تماس با خط اورژانس اجتماعی 123 سازمان بهزیستی لرستان در 6 ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 239 در صد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: در شش ماه نخست سالجاری 752 نفر با خط اورژانس اجتماعی لرستان مراجعه یا تماس داشته اند که از این تعداد 462 نفر زن و 290 نفر مرد بوده اند.

کارشناس دفتر آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی استان لرستان افزود: این در حالی است که در مدت زمان مشابه سال گذشته 314 نفر در قالب 232 نفر زن و 82 نفر مرد با اورژانس اجتماعی استان لرستان در ارتباط بوده اند.

نظری خاطر نشان کرد: بیشترین مشکلات مراجعه کنندگان و تماس گیرندگان مشکلات خانوادگی، اعتیاد و طلاق و همسر آزاری بوده است.

وی با بیان اینکه اورژانس اجتماعی اورژانس اجتماعی فعالیتها و خدمات خود را در دو شیفت صبح و عصر به گروههای هدف ارائه می کند، یادآور شد: گروههای هدف سازمان بهزیستی کودکان آزار دیده، زنان آزار دیده، افرادی که اقدام به خود کشی کرده و یا قصد خود کشی دارند، زوجین متقاضی طلاق، زنان و دختران در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی، کودکان کار و خیابانی، سالمندان و معلولین آزار دیده، معتادین، افراد بی خانمان و بیماران روانی مزمن می باشد.

کد مطلب 969976

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