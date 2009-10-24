620 تن برنج مازاد بر نیاز شالیکاران گیلانی خریداری شد

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار برنج به ارزش 12 میلیارد و 620 میلیون ریال از شالیکاران شهرستانهای رشت، صومعه سرا، لاهیجان و شفت خریداری شده که 30 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 160 شرکت تعاونی روستایی و 17اتحادیه شهرستانی و اتحادیه استانی برنجهای کیفی و پرمحصول را از کشاورزان خریداری می کند.

مدیر تعاون روستایی گیلان همچنین از پرداخت 490 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران اشاره کرد و گفت: از آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای تاکنون 159 هزار و 878 تن برگ سبز چای به ارزش ریالی 515 میلیارد ریال از چایکاران استان خریداری شده است.

وی با اعلام اینکه از این میزان برگ سبز چای خریداری شده حدود 13 درصد درجه یک و 87 درصد درجه دو بوده است، خاطرنشان کرد: از این میزان چای خریداری شده 35 هزار تن چای خشک تولید شده است.

فیض پور یاد آورشد: در حال حاضر 45 مرکز خرید در مناطق چای خیز استان مشغول خرید برگ سبز چای از چایکاران است.