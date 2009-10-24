به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام عین‌الله صلواتی قبل از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: طرح تربیت خطیب تخصصی برای نخستین بار در استان قم برگزار می‌شود اما بخش عمومی آن اوایل سال جاری با حضور 31 نفر از مبلغان برگزار شده است.

وی هدف از برگزاری این دوره‌ها را آشنایی مبلغان با آئین‌های انحرافی و نحله‌های دینی برشمرد و ادامه داد: مبلغان باید اطلاعات خود را پیرامون مسائل روز دنیا، به ویژه عرفان‌های نوظهور تقویت کنند، چراکه شناخت دقیق از توان، امکانات و موقعیت فرقه‌ها موجب غلبه بر آنها خواهد شد.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ظرفیت پذیرش این دوره‌های آموزشی را محدود دانست و اضافه کرد: در هر یک از این دوره‌های 15 مبلغ و پنج مبلغه پذیرفته می‌شوند.

حجت‌الاسلام صلواتی خاطرنشان کرد: طول برگزاری دوره‌های تربیت خطیب حدود چهار ماه است و علاقه‌مندان تا 10 آبان ماه فرصت دارند که برای شرکت در این دوره‌ها به بخش اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم مراجعه کنند.

وی داشتن حداقل پنج سال سابقه تبلیغ و منبر، دارابودن مقبولیت و خوشنامی در منطقه، داشتن استعداد تبلیغ و فصاحت و بلاغت در بیان و کسب امتیاز لازم در آزمون ورودی را از جمله شرایط ثبت نام علاقه‌مندان برشمرد و اظهار داشت: دارابودن حداقل مدرک معتبر حوزوی سطح دو و سلامت کامل جسمی و روانی از دیگر شرایط ثبت نام مبلغان و مبلغات برای شرکت در این دوره‌هاست.

مسئول اعزام مبلغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم گفت: به افرادی که موفق به گذراندن این دوره‌ها شوند حدود 500 هزار تومان به عنوان کمک آموزشی و شهریه اعطا می‌شود.