مردم از مظاهر فساد آشکار در داخل شهرها رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام محسنی اژه ای ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان جدید شهر مشهد افزود: وجود مظاهر فساد آشکار در داخل شهرها باعث رنجش مردم شده است که در این رابطه باید با اینگونه فسادها برخورد قاطعانه صورت گیرد.

دادستان کل کشور ایجاد احساس آرامش و امنیت در جامعه را از وظایف یک دادستان بر شمرد و گفت: سهل الوصول بودن و در دسترس بودن یک دادستان باعث می شود که علاوه بر سرعت بخشیدن اطاله دادرسی، نقش موثری خواهد داشت.

وی با گلایه از طولانی شدن نتایج دادسرای پرونده های سنگین گفت: طولانی شدن پرونده های سنگین، بازدارندگی و اثربخشی مطلوب در جامعه نخواهد داشت که در این راستا باید تلاشهای لازم به منظور کوتاه شدن زمان بررسی اینگونه پرونده ها صورت گیرد.

محسن اژه ای هزینه های مقابله با مواد مخدر را سنگین عنوان کرد و افزود: با توجه به مشکلات مواد مخدر، نیاز به یک بازنگری مجدد هستیم همچنین کوتاه شدن زمان بررسی و اطاله دادسری در مقابله با این بروز اینگونه پرونده ها می تواند نقش بسزایی داشته باشد.

دادستان کل کشور با اشاره به دافعه ها، کارشکنی ها و تهمت های موجود در اجرای عدالت پرونده های سنگین گفت: لازمه تحقق در اجرای عدالت تعامل بین نیروهای امنیتی نظامی و قضایی است که با بهره گیری از ظرفیت های قانون می توان با این افراد بر خورد کرد.