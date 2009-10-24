قوای سه گانه در احیای فرهنگ وقف تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی صبح روز شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و جدید سازمان اوقاف و امور خیریه که با حضور آیت‌الله جنتی، آیت‌الله تسخیری، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی، حجت‌الاسلام تقوی رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه، جمعی از نمایندگان مجلس، سرداران سپاه، روحانیت و نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و وزیر ارشاد برگزار شد با اشاره به اهمیت نقش وقف و با تبریک آغاز دهه کرامت گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران سرمایه بزرگی به نام وقف وجود دارد که از آموزه‌های دینی ماست و اگر مورد توجه جدی قرار گیرد، می‌تواند در بسیاری از مباحث فرهنگی و اجتماعی نقش بزرگی ایفا کند.

وی با تاکید براینکه بسیاری از نقص‌ها و خلاهای موجود در مباحث فرهنگی و اجتماعی را می‌توان با احیای فرهنگ وقف برطرف کرد، افزود: در طول 30 سال گذشته آن طور که باید در حق این آموزه دینی و نقش‌هایی که می‌تواند ایفا کند توجه لازم نشده است و بنابراین باید در این بخش تجدیدنظر شود.

رئیس سابق سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: نیاز است مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه در این زمینه نقش آفرینی کنند.

مصلحی با اشاره به فعالیتهای خود در سازمان اوقاف و امور خیریه اظهار کرد: مدتی که در این سازمان انجام وظیفه می‌کردم، در سطح بسیار پایینی توانستیم تحولی را در مسئله وقف به وجود بیاوریم و توجهات را به این سمت جلب کنیم و اگر موقوفات حوزه‌های علمیه در کشور احیا شود به خوبی می‌تواند نیازهای اقتصادی و فرهنگی حوزه را برطرف کند.

وزیر اطلاعات به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر شناسایی و احیای موقوفات اشاره کرد و گفت: در پی اجرای این طرح، تنها در بازار تهران دو هزار و 200 موقوفه مربوط به حوزه علمیه شناسایی شد که البته به دلایل مختلف احیای این فرهنگ به درستی انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مجموعه‌های مختلف باید برای احیای این آموزه دینی و گسترش فرهنگ وقف به میدان بیایند، اظهار کرد: موقوفات مربوط به نهضت امام حسین(ع) در جمهوری اسلامی ایران به خوبی می‌تواند این فرهنگ را احیا کند و در سطح بسیار بالایی در بین جوانان و نوجوانان فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را در مسیر نهضت امام حسین(ع) قرار دهد.

وی موقوفات امامزادگان را یکی دیگر از سرمایه های ایران اسلامی و قطب فرهنگی در زمینه وقف دانست و گفت: اگرچه موقوفات امامزاده ها اثرگذاری بسیار بالایی در مباحث فرهنگی داشته اند اما با کمال تاسف این سرمایه نیز مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

مصلحی ادامه داد: البته فعالیت‌های بسیار خوبی در سازمان اوقاف و مسئولان ادارات کل در استان‌ها در این جهت صورت گرفته است تا این حرکت استمرار پیدا کند.