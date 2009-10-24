  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

"فرود در غربت"جایزه بهترین فیلم خروس طلائی چین را از آن خود کرد

فیلم سینمایی "فرود در غربت" به کارگردانی سعید اسدی و تهیه‌کنندگی افشین صادقی جایزه بهترین فیلم خارجی در هجدهمین جشنواره خروس طلایی چین را از آن خود کرد.

صادقی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در بخش مسابقه امور بین الملل در جشنواره خروس طلائی چین شرکت کرده بود که از بین 30 فیلم خارجی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی از این جشنواره شد.

"فرود در غربت" درباره جوانی به نام فرود است که در رادیو کار می‌کند. او یکروز موقع اجرای برنامه زنده متوجه می‌شود زنی قصد خودکشی دارد و برای نجات جان زن می‌رود و از رادیو اخراج می‌شود. او در بازگشت به خانه کودکی را می‌بیند که حاصل زندگی گذشته او در آلمان است.

پژمان بازغی، جمشید هاشم پور، نازنین فراهانی و ناصر آقایی بازیگران فیلم هستند. بیست وهشتمین جشنواره بین المللی خروس طلائی چین از13 تا 18 اکتبر برگزار شده است. 

کد مطلب 970012

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها