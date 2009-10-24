"فرود در غربت"جایزه بهترین فیلم خروس طلائی چین را از آن خود کرد

صادقی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در بخش مسابقه امور بین الملل در جشنواره خروس طلائی چین شرکت کرده بود که از بین 30 فیلم خارجی موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی از این جشنواره شد.

"فرود در غربت" درباره جوانی به نام فرود است که در رادیو کار می‌کند. او یکروز موقع اجرای برنامه زنده متوجه می‌شود زنی قصد خودکشی دارد و برای نجات جان زن می‌رود و از رادیو اخراج می‌شود. او در بازگشت به خانه کودکی را می‌بیند که حاصل زندگی گذشته او در آلمان است.

پژمان بازغی، جمشید هاشم پور، نازنین فراهانی و ناصر آقایی بازیگران فیلم هستند. بیست وهشتمین جشنواره بین المللی خروس طلائی چین از13 تا 18 اکتبر برگزار شده است.