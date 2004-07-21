مذاكرات پنهاني آمريكا و انگليس درمورد برنامه هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز ، مقامات آمريكايي اعلام كردند كه آمريكا اخيرا با انگليس در مورد زمان زمان ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت مذاكره كردند .

يك مقام آمريكايي گفت : جان بولتون مسئله تعيين زمان براي ارجاع اين پرونده را با مقامات انگليسي مطرح كرد .

اين مقام از اعلام نتايج اين مذاكرات و زماني كه واشنگتن احتمال دارد پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد ، سرباز زد و تنها اشاره كرد كه آژانس بين المللي در ماههاي سپتامبر ونوامبر در مورد اين مسئله بحث خواهد كرد .

گفتني است واشنگتن در اجلاس ماه ژوئن شورا تصميم گرفت كه بر ارجاع اين مسئله به شوراي امنيت سازمان ملل اصرار نورزد .