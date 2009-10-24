مناسب سازی همه معابر تهران برای معلولان تا پایان دی ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، صباح الدین متقی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مناسب سازی معابر برای جانبازان و معلولان گفت: در بخشنامه ای که به همه مناطق تهران ابلاغ شده است تا پایان دی ماه همه معابر، پیاده روها، ساختمان های عمومی، پارک ها و بوستان ها ملزم به مناسب سازی برای جانبازان و معلولان هستند.

این مقام مسئول با اشاره به مناسب سازی پارکها خاطر نشان کرد: پارک ها و بوستان هایی که وجود دارد از نظر محیطی تا حدود زیادی مناسب سازی شده است اما وسایل بازی که در آنها وجود دارد مناسب نیستند که این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت.

متقی خاطر نشان کرد: به این منظور مقرر شده است تا در هر منطقه تهران دو پارک قابل توجه برای معلولان و جانبازان از نظر محیط و همچنین وسایل بازی مناسب سازی شوند.

به گفته مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران، تعداد معلولان در جامعه ما کم نیست و به همین دلیل امیدواریم همه اقداماتی که انجام می شود به درستی و با صحت انجام شود تا این قشر در جامعه مشکلات کمتری داشته باشند.

متقی با بیان این که چارچوبی برای حل مشکلات مناسب سازی معابر تهیه شده است خاطرنشان کرد: یکی از بهترین اقداماتی که در ستاد مناسب سازی انجام شده، استفاده از افراد ویلچری به عنوان ناظر بر طرحهای در حال انجام است که گزارشها و مشکلات طرحها را به ستاد ارائه می کنند.