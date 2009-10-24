برخورد پلیس با آژانسهای سرویس مدارس خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حدادیان با بیان این مطلب که اولیاء دانش آموزان خواستار سرویس مدارس از آژانس ها هستند، گفت: آژانس ها با مدارس قرارداد ندارند بلکه خانواده ها با آشنایی که از آژانس ها دارند برای سرویس مدارس دانش آموز خود از خودروهای آژانس استفاده می کنند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه حدود یک هفته است که راهنمایی و رانندگی در بعضی از مناطق در سطح شهر با خودروهای آژانس که سرویس مدارس هستند برخورد می کند.

حدادیان با انتقاد از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: خودروهای آژانس که در حال اقدام به جابجایی دانش آموزان بودند توسط راهنمایی و رانندگی به پارکینگ انتقال داده شدند.

وی اظهار داشت: راهنمایی و رانندگی ارائه خدمات و سرویس مدارس به دانش آموزان را خلاف مقررات آژانسها اعلام کرده در صورتی که آژانسها با مدارس قرارداد ندارند و ما وظیفه داریم به خانواده هایی که از آژانسها سرویس مدارس درخواست می کنند، خدمات ارائه دهیم.

سخنگوی اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه تهران خاطرنشان کرد: پس از برخورد راهنمایی و رانندگی با خودروهای آژانس که اقدام به جابجایی دانش آموزان می کنند نامه ای از سوی اتحادیه به رئیس راهنمایی و رانندگی ارسال شده و این رفتار راهنمایی و رانندگی را خلاف قانون اعلام کرده ایم که هم اکنون منتظر پاسخ نامه هستیم.