منابع آبی بم 35 درصد کاهش یافت/80 چشمه و قنات در بم به کلی خشک شده اند

عباس شجاع الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به کاهش بارندگی در شهرستان بم هم اکنون شاهد خشکیدگی کامل 80 چشمه و قنات اصلی تامین کننده آب کشاورزی این شهرستان هستیم.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود 35 درصد منابع آبی بم نسبت به گذشته کاهش یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی بم از اختصاص بودجه 4.5 میلیارد ریالی برای بهسازی و مرمت و لایروبی قنوات، استخرها و چشمه های آب در این شهرستان خبرداد.

شجاع الدینی افزود: اعتبار سال جاری برای بهسازی منابع آبی در مقایسه با سال گذشته 30 درصد کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به شیوع آفت زنجره خرما و همچنین عارضه خشکیدگی خرما از کاهش محصول خرما در نخلستانهای بم اشاره کرد و خواستار بیمه باغات کشاورزی توسط کشاورزان برای جبران خسارتهای احتمالی شد.

وی افزود: طی سالهای اخیر مبارزه وسیع برای مقابله با آفت زنجره خرما شروع شده است اما برای به نتیجه رسیدن به همکاری بیشتر باغداران نیاز داریم.