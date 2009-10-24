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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۱۸

محمدی گلپایگانی:

امیدوارم وقف زمینه مناسبی را برای خدمت به اهل بیت فراهم کند

امیدوارم وقف زمینه مناسبی را برای خدمت به اهل بیت فراهم کند

رئیس دفتر مقام معظم رهبری گفت: ان شاء الله وقف بتواند زمینه مناسبی را برای خدمت به اهل بیت فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی شنبه در مراسم تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: دیگران باید بفهمند و ببینند که این کشور، کشور امام‌زاده‌هاست و امامزاده‌ها نقش عظیمی در تثبیت اعتقادات مردم دارند. در زمان پهلوی‌ اسناد زیادی از موقوفات فروخته شد اما خوشبختانه با انقلاب اسلامی بسیاری از اسناد فروخته شده باطل شد. اما هنوز هم در گوشه و کنار اماکنی هست که به وقف برنگشته است.

وی با تقدیر از فعالیتهای حجت‌الاسلام مصلحی در سازمان اوقاف امور خیریه گفت: ایشان حقا و انصافا نقش موثری در بازسازی و نوسازی این سازمان عظیم داشته و توانسته‌اند افراد سالم و متدینی را به کار بگمارند.

گلپایگانی ادامه داد: آقای محمدی هم توجه داشته باشند که با توجه به این سابقه، ایشان اسب زین کرده‌ای را در اختیار گرفته‌اند و البته پشتیبانی‌های لازم از ایشان صورت می‌گیرد. قطعا وزیر ارشاد نیز در پشتیبانی لازم دریغ نخواهند کرد.

وی در ابتدای سخنان خود متن نامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان به مناسبت معرفی حجت‌الاسلام علی محمدی به عنوان سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و انتصاب وی به عنوان نماینده ولی فقیه در این سازمان را قرائت کرد.

کد مطلب 970076

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