به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌ عالی اطلاع رسانی در نظر دارد با هدف گردآوری داده های لازم برای توسعه منابع انسانی و توانمندسازی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، بانک اطلاعات شرکتها و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تهیه کند.

عضویت در این بانکها رایگان است و شرکتها و متخصصان عضو علاوه بر معرفی توانمندیهای خود می توانند از مزایای آن چون استفاده از بانک مقالات علمی و پژوهشی، دسترسی به پروژه های موجود در سایت دبیرخانه شورای ‌عالی اطلاع رسانی و ویرایش و به روز کردن اطلاعات عمومی، سوابق حرفه ای و پژوهشی بهره مند شوند.

اطلاعات بانکهای اطلاعاتی در مرحله اول به صورت تلفنی و در مرحله بعد از طریق رمز عبوری که در اختیار شرکتها قرار داده می شود به صورت برخط (Online) اصلاح و تکمیل و به روز رسانی می شود. لذا شرکتهای فعال در حوزه فاوا که تا کنون با آنها ارتباطی برقرار نشده می توانند با مراجعه به بخش "بانک اطلاعات متخصصان و شرکتهای فاوا" در سایت دبیرخانه شورای‌ عالی اطلاع رسانی به نشانی www.scict.ir نسبت به عضویت در این بانک اقدام کنند.

متخصصان مد نظر این پروژه ایرانیانی هستند که در دو سطح مدیریتی و فنی فاوا در سطح ملی یا بنگاهی دارای تحصیلات هستند و یا دارای سابقه فعالیت مفید در رشته های مهندسی برق (تمامی گرایشها)، مهندسی کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، مهندسی سخت افزار، علوم کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، علوم ارتباطات، حقوق ارتباطات، معماری کامپیوتر، فوتونیک، مکاترونیک، هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، حقوق تجارت الکترونیک، علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت (گرایشهای مرتبط با فاوا) و مهندسی صنایع هستند.

همچنین در این بانک روزنامه نگاران و خبرنگاران با داشتن پنج سال سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانند در این بانک عضو شوند.