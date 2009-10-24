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۲ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۱۸

سفر قریب الوقوع کلینتون به پاکستان

سفر قریب الوقوع کلینتون به پاکستان

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از سفر قریب الوقوع هیلاری کلینتون به اسلام آباد برای دیدار با مقامهای پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "پی جی کرولی" روز جمعه گفت "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا به زودی به پاکستان سفر خواهد کرد.

وی به دلایل مسائل امنیتی، هیچ جزئیاتی را درباره این سفر فاش نکرد. 

کرولی این سخنان را پس از ابراز نگرانی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا درباره بدتر شدن اوضاع در افغانستان و پاکستان بیان کرد.

بر اساس این گزارش، کاخ سفید همچنین روز پنجشنبه اعلام کرد اوباما بسته کمک غیرنظامی 7.5 میلیارد دلاری را به منظور بهبود وضعیت مدارس، توسعه بخش کشاورزی، تولید برق، مدیریت منابع آب، سیستم قضایی، بهبود شرایط جوامع مدنی و عملکرد مجلس طی پنج سال آینده در پاکستان تصویب کرد.

این گزارش می افزاید: اگر پاکستان نتواند شورشیان را نابود کند، کمکهای امنیتی متوقف می شود و کلینتون مسئولیت تایید تلاش این کشور را در سرکوب شبکه های غیرقانونی گسترش سلاحهای کشتار جمعی برعهده دارد.

کد مطلب 970091

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