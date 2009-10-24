محمد اسماعیل دلبری در گفت وگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: پس از برگزاری چند نشست بین مسئولان باشگاه و این مربی مقدونیه ای، هدایت تیم پتروشیمی در فصل جاری رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور به وی رسیده شد.

وی با بیان اینکه از امروز تمرینات تیم پتروشیمی تحت نظر ایسملسکی برگزار می شود گفت: به خاطر علاقه هواداران به زوران و در راستای احترام به خواست آنها ، وی را به تبریز آوردیم.

دلبری تصریح کرد: از هواداران خواهشمندیم طی این فصل ما را تنها نگذارند و کنار تیم محبوب و سرمربی محبوب خویش باشند تا بتوانیم در پایان فصل جواز صعود به لیگ برتر را کسب کنیم.

مدیرعامل باشگاه پتروشیمی تبریز ادامه داد : زوران تنها فردی بود که در او قابلیت تغییر و تحول در تیم پتروشیمی را دیدیم و اطمینان داریم وی می تواند با وارد کردن شوک به تیم ، پتروشیمی را به مانند سال قبل از مدعیان جدی رقابت ها کند.

زوران ایسمیلیسکی 56 ساله سال قبل به عنوان سرمربی تیم فوتبال پتروشیمی تبریز ، تیمی قابل احترام را راهی لیگ دسته اول فوتبال ایران کرده بود و حتی تا هفته های پایانی جزو مدعیان صعود به لیگ برتر بود که در نهایت در گروه خود به رده سومی قناعت کرد.

تیم پتروشیمی تبریز در سه بازی نخست خود با یک باخت و دو مساوی صاحب دو امتیاز است.