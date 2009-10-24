شماره تازه "مشق آفتاب" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در صفحههای فرهنگ و هنر این شماره از دو هفته نامه "مشق آفتاب" پرونده ویژه پرویز پرستویی به بهانه اکران "کتاب قانون" را میتوانید بخوانید. یادداشتی از حبیب رضایی، مجموعه مقالاتی درباره کارنامه پرستویی، گزارش پشت صحنه فیلم سینمایی "زمهریر"، گفتگو با تیم برتن و گفتگویی با سیامک صفری از بخشهای این شماره است.
در صفحههای سیاسی این شماره مطالبی درباره صادرات و واردات بنزین، نگاه امنیتی به دانشگاهها، گفتگو با صادق زیباکلام منتشر شده است. در بخش جامعه و گردشگری مطالبی درباره حمل و نقل شهری میخوانیم، کافه آفتاب با مجموعه اخباری از حوزههای مختلف و عکسهایی از سراسر دنیا یکی دیگر از بخشهای مجله است.
شماره سی و هفت دو هفته نامه تحلیلی خبری "مشق آفتاب" 80 صفحه و قیمت آن 800 تومان است.
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