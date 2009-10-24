مسئولان مطالبه امنیت در سیستان و بلوچستان را جدی تر دنبال می کنند

علیرضا افشار در حاشیه مراسم سومین روز شهادت سرداران شهید شوشتری و محمدی زاده در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شهید شوشتری شخصیتی ناشناخته در بین رزمندگان و فرماندهان جنگ داشت و فردی صبور، متواضع، باهوش و مردمدار بود.

معاون وزیر کشور گفت: شهادت سردار شوشتری در شرق کشور تاثیرعمیق بر آرامش، امنیت و وحدت میان شیعه و سنی و تمام اقوام مختلف منطقه دارد.

افشار با بیان اینکه به برکت خون این شهدا وحدت در این منطقه اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: شهادت این سرداران موجب شد تا مسئولان مهمترین عزم خود را در این منطقه مطالبه امنیت بطور جدی تر قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که بین روسای عشایر قبل از این حادثه اتفاق افتاد تاکید ما این بود که اگر آنها در این منطقه پیشرفت و توسعه می خواهند باید خود در ایجاد امنیت کمک کنند.

افشار افزود: توسعه سرمایه گذاری در منطقه نیازمند امنیت و اعتمادسازی برای سرمایه گذاری است که این نیز در سایه وحدت و رضایت مردم و مسئولان بدست می آید.

وی با تاکید بر این موضوع که امنیت آن منطقه توسط خود عشایر به دست می آید، گفت: شهید شوشتری پرچمدار این برنامه بود که امیدواریم اهدافشان به خوبی تحقق یابد.