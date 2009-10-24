70 زوج در جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد شرکت کردند

دکتر محمد رمضان پور در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه مراسم جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه پیام نور مشهد افزود: سالهای زیادی است که ازدواجهای دانشجویی در کشورمان برگزار می شود و نتایج بسیار خوبی در برداشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور مشهد تصریح کرد: این جشن به عنوان سمبل و نشانه ای برای تشویق جوانان به امر مقدس ازدواج است.

رمضان پور افزود از عروس و دامادهای شرکت کننده در این جشن حداقل یک نفرشان دانشجوی دانشگاه پیام نور بودند و از خانواده های آنان نیز جهت حضور در مراسم این جشن دعوت به عمل آمده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین مراسم جشن از سخنرانان و مدعوینی دعوت به عمل آمد که با سخنرانی خود نکات بسیار آموزنده و جالب توجهی در راستای آغاز زندگی مشترک را به زوج های جوان آموزش دادند.

رئیس دانشگاه پیام نور مشهد افزود: اصرار ما جهت برگزاری جشن های ازدواح دانشجویی به این خاطر است که یک فرهنگ سازی برای گسترش ازدواجهای آسان برای جونان در سن پایین داشته باشیم تا به یک جود آرام علمی در دانشگاه برسیم.

وی در رابطه با هزینه های برگزاری جشن ازدواج دانشجویی گفت: بیشتر هزینه ها توسط خود دانشگاه پیام نور مشهد تامین شده و تنها برخی از افراد خیر که علاقمند به این موضوع بوده در این امر مشارکت کرده اند.

