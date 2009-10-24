پروژه سد خالصان ماسوله باید سریعتر عملیاتی شود

علی میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه سد خالصان ماسوله با 50 میلیون متر مکعب ذخیره آب و سد لاسک با 80 میلیون متر مکعب نقش بسزایی در توسعه کشاورزی این منطقه خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه این سدها می تواند مشکل آب کشاورزی منطقه غرب گیلان را رفع کنند، اظهارداشت: اگراعتبار ساخت این سد ها با فروش اوراق مشارکت تأمین شود بزودی ساخت این دو سد در این مناطق آغاز خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم همچنین با اشاره به اینکه توسعه کشاورزی ضامن اشتغال پایدار در گیلان است، افزود: توسعه کشاورزی با ایجاد مجتمع های کشاورزی، دامپروری و شیلاتی ضامن اشتغال پایدار در استان و برطرف‌ کننده معضل بیکاری است.‌

وی اظهار داشت: بستر اصلی توسعه کشاورزی، بخش خصوصی است و دولت فقط تامین‌ کننده زیرساختهاست اما بخش خصوصی نیز برای ادامه کار نیاز به تسهیلات بانکی دارد که باید توجهی ویژه شود.

میرزایی ادامه داد: گیلان با برخورداری از نعمت خدادادی آب و زمین حاصلخیز، قادر به تامین و تولید بخش زیادی از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور است که باید سرمایه گذاری قابل قبولی در استان انجام شود.

ساختگاه سد خالصان در 15 کیلومتری شرق شهرستان ماسوله در محدوده روستای چپول واقع شده است.