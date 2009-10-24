به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحییه این طرح پیشگیری از تنبلی چشم در مهد کودک غنچه شهرستان بیرجند با اشاره به سابقه 15 ساله اجرای این طرح در کشور، افزود: 14 میلیون نفر در این سالها تحت پوشش طرح قرار گرفته اند که 410 هزار کودک به نحوی از اختلالات بینایی رنج می بردند.

وی اضافه کرد: همچنین 196 هزار نفر از کودکان معاینه شده در طول 15 سال گذشته آمبلیوب تشخیص داده شدند که اقدامات لازم در این راستا صورت گرفته است.

مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد که در یک برنامه میان مدت 100 درصد کودکان واجد شرایط تحت پوشش این طرح قرار گیرند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: امسال 44 هزار و 729 کودک دو تا شش سال در سراسر استان تحت پوشش طرح تنبلی چشم قرار می گیرند.

شهرام شیخانی به وجود 630 پایگاه در اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: در سال جاری 13 بینایی سنج، سه چشم پزشک و 681 مربی این طرح را در سراسر استان اجرا می کنند.

وی با بیان اینکه میزان شیوع تنبلی چشم در خراسان جنوبی 1.1 درصد است، اظهار داشت: در کشور این اختلال 1.4 درصد گزارش شده است.

وی ادامه داد: سایر اختلالات بینایی در کشور 6.5 درصد و در استان 6.9 درصد است.

شیخانی با بیان اینکه تنبلی چشم شایعترین علت نابینایی یک چشمی در افراد زیر دو سال و دومین علت کاهش بینایی در کودکان است، عنوان کرد: پیشگیری بهترین راه در کاهش این اختلال است.

شیخانی خاطرنشان کرد: سال گذشته 21 هزار و 323 کودک سه تا شش استان که 91 درصد کودکان واجد شرایط بودند مورد معاینه قرار گرفتند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: از 145 کودک مبتلا به آمبلیوب، 568 نفر عیوب انکساری و 99 نفر سایر بیماریهای چشمی تشخیص داده شدند.